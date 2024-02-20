دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تسلط الضوء على فرص الاستثمار

تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الدورة الـ29 من معرض جلفود، الفعالية التجارية الأكبر على مستوى العالم في قطاع المأكولات والمشروبات، لتسلّط الضوء على مجموعة من المنتجات والخدمات وفرص الاستثمار.

وتعزز مشاركة الدائرة في المعرض الدور المحوري الذي تلعبه في استقطاب المصنعين والمستثمرين الأجانب ودعم المصدرين من الإمارة، ولا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات الذي يُعدّ أحد القطاعات الأساسية لاقتصاد دبي. ويوفر المعرض السنوي، فرصاً فريدة لرواد الأعمال المحليين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع الشركات والمشترين والتجار والحكومات والوفود التجارية المشاركة من مختلف دول العالم، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات المرتبطة بقطاع الأغذية والمشروبات المتنامي في دبي.

وتأتي مشاركة الدائرة في ((جلفود 2024)) هذا العام ممثلةً بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية. حيث تسهم جهود الدائرة والمؤسسات التابعة لها في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله)) مطلع العام الماضي.

وتعمل مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية خلال معرض جلفود 2024 على الترويج لخدمات التصنيع والصادرات في دبي وتمكين المشترين من التواصل والتنسيق مع الشركات المحلية، والمشاركة في جلسات نقاشية لتعزيز الوعي بالقطاع والسعي لاستقطاب الاستثمارات في القطاع الصناعي. وسيستضيف نادي نخبة المشترين وفوداً من عدة دول، ومن ذلك 193 مشترياً وذلك لربطهم بالمصنعين والمصدرين بالإمارة.

ومن جهةٍ أخرى، يشهد المعرض مشاركة 10 مؤسسات ناشئة وطنية متعاونة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الأغذية والمشروبات في الإمارة.

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