إقبال كبير من المستثمرين ورجال الأعمال على جناح «حرة الحمرية»

يواصل جناح هيئة المنطقة الحرة بالحمرية الذي تشارك به في الدورة 29 من معرض جلفود 2024 استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء شركات الأغذية من دول عدة؛ حيث شهد إقبالاً كبيراً بهدف الاطلاع على المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها منطقة الصناعات الغذائية التابعة لحرة الحمرية، والتعرف على الفرص المجزية والإمكانات المتاحة ضمن قطاع الصناعات الغذائية في إمارة الشارقة.

وتعرّف زوار الجناح في المعرض الذي يستمر حتى 23 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي على مجموعة الخدمات الحصرية التي توفرها منطقة الصناعات الغذائية والمصممة خصيصاً للمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية وبيئة الأعمال المتكاملة لشركات الأغذية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتخزين ومعالجة وتغليف المواد الغذائية ومستودعات ومخازن وخدمات لوجستية عالمية المستوى.

كما حظي الجناح باهتمام المشاركين في المعرض الذي يضم أكثر من 5,500 جهة عارضة، وسلط الضوء على المزايا التنافسية التي جعلت من ((حرة الحمرية)) الأكثر جاذبية لأهم شركات ومصانع الأغذية والمشروبات في العالم، وأبرز ما تتميز به من مرافق وبنى تحتية متطورة وما تقدمه للمستثمرين وكبرى شركات التصنيع من فرص لتمكينهم من مزاولة الأعمال تشمل التسهيلات الجمركية والخدمات اللوجستية التي تدعم ازدهار أعمالهم، ووصول منتجاتهم إلى أسواق جديدة انطلاقاً من الشارقة.

1700 شركة

وأكد سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن المشاركة في معرض جلفود 2024 تسهم بتعريف شركات الأغذية العالمية ببيئة الاستثمار المتميزة بالمنطقة الحرة بالحمرية وبمنطقة الصناعات الغذائية التي تضم أكثر من 1700 شركة، وتمتد على مساحة 11 مليون قدم مربعة، وتشمل أراضي ومخازن ومكاتب وخدمات ومرافق متنوعة، تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها وتخصصاتها وتمكنها من الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بكفاءة وفاعلية، مشيراً إلى أن الإقبال المتزايد على جناح الهيئة في المعرض يعكس ريادتها وتميزها في خدمة مختلف القطاعات ومن ضمنها قطاع الأغذية الذي يعد من القطاعات الحيوية.

وأضاف المزروعي أن حرة الحمرية تستقطب من خلال ما تقدمه من مزايا تنافسية اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال الذين يسعون إلى إقامة منشآت صناعية أو علاقات تجارية وشراكات استراتيجية في المنطقة وتعرّفهم بمجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات التنافسية التي تقدمها لهم. لافتاً إلى أن هذه الجهود التي يتم بذلها في هذا المجال تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

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