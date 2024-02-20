85 % من صادرات ماليزيا من الأغذية والمشروبات تتجه إلى الإمارات

قال ريزال ميريكان ناينا ميريكا، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية ((ماتريد))، إن منطقة الشرق الأوسط تستورد منتجات غذائية ومشروبات ماليزية بقيمة نحو 24 مليار دولار، 85 % منها تستحوذ عليها الإمارات.

وأضاف أن جناح بلاده في ((جلفود 2024))، يشهد مشاركة 80 شركة ماليزية و5 وكالات حكومية، وافتتحه أحمد فاضل بن شمس الدين، سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات، ومحمد فضلي عمري عليمان، القنصل العام لماليزيا في دبي. وأوضح أن بلاده تحتل المرتبة الثانية ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كمصدر رئيسي للإمارات، لذلك يمثل المعرض فرصة عظيمة لماليزيا للاستفادة من هذا السوق، وتوسيع صادراتها من المنتجات الغذائية إلى دولة الإمارات والأسواق المحيطة بها.

وقال: ((حققت ماليزيا إنجازات ملحوظة، حيث تجاوزت الصادرات 1 تريليون رينجيت ماليزي لمدة ثلاث سنوات متتالية، لتصل إلى 1.426 تريليون رينجيت ماليزي في عام 2023 من حيث القيمة التجارية، وتفتخر الدولة بفائض تجاري كبير يصل إلى 214.1 مليار رينجيت ماليزي في عام 2023، مما يؤكد كفاءتها في التجارة الدولية، واستناداً إلى التوقعات الاقتصادية الإيجابية لعام 2024)). وتوقع وصول صادرات ماليزيا إلى تريليون رقم آخر بحلول نهاية هذا العام، .

وأضاف ميريكان: ((يمثل الإطلاق الناجح لجناح ماليزيا في معرض ((جلفود 2024)) المشاركة العشرين على التوالي لماليزيا بالمعرض، وهو شهادة على جهود ((ماتريد)) الحثيثة في تسهيل عمل الشركات الماليزية لتعزيز بصماتها العالمية، لا سيما بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تقديم منتجات عالية الجودة ومبتكرة تلبي المعايير العالمية)).

وقال: ((تأتي المشاركة بالمعرض في الوقت المناسب نظراً للعامل الجذاب الذي يتمتع به هذا الحدث، والذي ميجع اللاعبين البارزين في صناعة الأغذية والمشروبات للتوسع والعثور على مشترين جدد)).

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