المجر تشارك بـ23 شركة في «جلفود»

أعلن مركز التسويق الزراعي المجري مشاركة 23 شركة محلية هذا العام في معرض جلفود، أحد أكبر المعارض التجارية لصناعة الأغذية في العالم، الذي يقام في دبي هذا العام، على حد وصف صحيفة ((هنجري توداي)).

وقال المركز إن الشركات المجرية تشارك بمجموعة منتجات لديها فرصة جيدة في جذب اهتمام المشترين. ويعرض الجناح المجري العسل، وكبد الأوز، وشاي الأعشاب، والبذور الزيتية، ومشروبات الطاقة، ومنتجات الألبان، والفواكه والخضروات المجمدة، وقد دخل العديد منها في منافسة للحصول على أفضل المنتجات المبتكرة.

وقالت الصحيفة : (( جلفود مكان مهم للقاء الشركات التي تستهدف مناطق الشرق وشمال أفريقيا وحتى الهند)).

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