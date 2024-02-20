مركز دبي التجاري العالمي نقطة انطلاق لصفقات وشراكات مهمة تصنع المستقبل

يشكل مركز دبي التجاري العالمي نقطة انطلاق لصفقات وشراكات تصنع المستقبل؛ فقد شهد المركز، أول من أمس، انطلاق فعاليات معرض جلفود 2024، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، ضمن الدورة الأكبر في تاريخه المقامة حتى 23 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 5,500 جهة عارضة، وزوار من 190 دولة حول العالم.

ويُعد المركز المحور الرئيس لقطاع المعارض والمؤتمرات الذي تميزت فيه دبي لتصبح اليوم إحدى وجهاته الرئيسة على مستوى العالم، بما يشهده المركز ويستضيفه وينظمه، من فعاليات كبرى تستقطب مئات الآلاف من العارضين والمشاركين والزوار، في حين يمثل القطاع أحد الروافد الرئيسة لاقتصاد الإمارة وأجندتها الاقتصادية D33 والرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل، ورفع إجمالي حجم تجارتها الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات بحلول العام 2033.

زخم كبير

ورحّب مركز دبي التجاري العالمي في العام 2022 فقط بما يزيد على 1.98 مليون مشارك وزائر، في ضوء الزخم الكبير الذي شهده في عدد فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والفعاليات التجارية والاستهلاكية، والتي بلغ عددها 244 فعالية، من بينها 97 معرضاً ومؤتمراً، كما استقطب المركز أكثر من 37 ألف شركة عارضة 72% منها شركات عالمية.

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