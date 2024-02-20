سعود بن صقر: التكامل السياحي يعزز مكانة الإمارات عالمياً

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية التكامل بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية في دولة الإمارات، من أجل إنجاح المبادرات السياحية الوطنية، التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية، والإسهام في التعريف بتاريخها الحضاري، وإرثها الثقافي الغني، وتراثها العريق.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره، بمدينة صقر بن محمد، أمس، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بحضور مسؤولي الجهات السياحية من مختلف إمارات الدولة، حيث اطلع سموه على أهم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة السياحة الداخلية، ودعم نمو القطاع السياحي في الدولة، ومن أهمها حملة ((أجمل شتاء في العالم))، التي تنفذها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث في الدولة.

وقال سموه: ((إن الرؤية الحكيمة لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسخت مكانة دولة الإمارات ووضعتها في مصاف أجمل الوجهات، وأكثرها تفضيلاً للزيارة والسياحة في العالم. ونحن في رأس الخيمة نعتز بأننا جزء من هذه الرؤية الطموحة، الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة ورفاه العيش، ومضاعفة النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والمتوازنة في مختلف القطاعات)).

وأشاد سموه بحملة ((أجمل شتاء في العالم)) في دورتها الرابعة، مؤكداً أنها تواصل مهمتها في تعزيز منظومة السياحية الوطنية، وتنويع اقتصاد الإمارات، من خلال إبراز معالمها السياحية الفريدة، وتضاريسها الخلابة، وطبيعتها الآسرة، مشيراً سموه إلى أن إمارة رأس الخيمة حريصة على لعب دور فاعل في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للسياحة العالمية.

وثمن سموه الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الجهات السياحية في الدولة، وإسهاماتها الملموسة في بناء منظومة اقتصاد وطني تنافسي، ومستدام، ومتعدد الموارد، يعكس توجهات دولة الإمارات في تحقيق التنمية الشاملة بشتى المجالات.

من جانبه ثمن معالي وزير الاقتصاد دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، لمختلف المبادرات والبرامج الوطنية المعنية بالقطاع السياحي الرامية لمضاعفة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز