منظمة الصحة العالمية تخرج 32 مريضاً من مستشفى ناصر المحاصر في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء أنها أخرجت 32 مريضًا من مستشفى ناصر الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، مؤكدة قلقها على المرضى والطواقم الطبية الذين ما زالوا عالقين في الداخل.

وقال موظفو منظمة الصحة العالمية إن الوضع حول المستشفى في مدينة خان يونس "لا يوصف".

واقتحم الجيش الإسرائيلي الخميس المستشفى بناء على معلومات عن احتجاز رهائن فيه.

بعدما مُنعت من دخول المستشفى يومَي الجمعة والسبت، تمكّنت منظمة الصحة العالمية من تنفيذ مهمّتَي إنقاذ لنقل 32 مريضًا حالتهم حرجة بينهم طفلان من مجمع ناصر الطبي يومَي الأحد والاثنين.

وحمل الفريقان كميات قليلة من الأدوية والأغذية الأساسية للمرضى والموظفين المتبقين.

ونُقل المرضى الـ32 إلى مستشفيات أخرى ومستشفيات ميدانية في قطاع غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان "إن تفكك وتدهور مجمع ناصر الطبي يشكل ضربة قوية للنظام الصحي في غزة".

وأضافت "لا كهرباء ولا مياه في مستشفى ناصر، وبدأت النفايات الطبية والقمامة تشكّل أرضًا خصبة للأمراض".

وأشارت المنظمة إلى أن "موظفيها قالوا إن الدمار حول المستشفى +لا يوصف+ وإن المنطقة محاطة بمبانٍ محترقة ومدمّرة وطبقات سميكة من الركام مع عدم وجود طرقات سالكة".

وأشارت إلى أن نحو 130 مريضًا وما لا يقلّ عن 15 طبيبًا وممرضًا ما زالوا داخل المستشفى.

وخرج قسم العناية المركّزة عن الخدمة وقام موظفو منظمة الصحة العالمية بنقل المريض الوحيد المتبقي في هذا القسم إلى جناح آخر من المجمع حيث يتلقى آخرون الرعاية الأساسية.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن "خوفها على سلامة المرضى والعاملين الصحيين المتبقين في المستشفى"، محذرة "من أن المزيد من تعطيل الرعاية المنقذة للحياة للمرضى والجرحى سيؤدي إلى المزيد من الوفيات".

لكن الجيش الإسرائيلي نفى أن تكون وحدة العناية المركزة بلا كهرباء، مشددا على أن التغذية بالتيار متواصلة بدون انقطاع.

وقال الكولونيل موشي تيترو الذي يتولى تنسيق الجهود الإنسانية في المستشفى في تصريح لصحافيين "نحن على تواصل مع المستشفى ونراقب عن كثب الأوضاع ونحرص على توفر ما يكفي من الإمدادات".

ونفى صحّة ما أعلنته وزارة الصحة في غزة بشأن وفاة مرضى في المنشأة منذ أن بدأ الجيش عملياته.

وقال تيترو إن تلك الادعاءات هي "كذب محض"، مضيفا "لم يمت أي فلسطيني في وحدة العناية المركزة بسبب عمليات جيش الدفاع".





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