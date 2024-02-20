وزير الخارجية البرازيلي يتهم نظيره الإسرائيلي بـ «الكذب»

(MENAFN
- Al-Bayan)
اتهم وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا الثلاثاء نظيره الإسرائيلي بـ"الكذب"، مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين البلدين على خلفية تشبيه الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بـ "المحرقة اليهودية".
وقال فييرا الذي تستضيف بلاده اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة العشرين هذا الاسبوع، إن تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس "غير مقبولة بطبيعتها وكاذبة بمضمونها"، واصفا إياها بأنها "مشينة".
وكان الرئيس اليساري المخضرم لولا البالغ 78 عاما قد قال خلال زيارة إلى إثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي إن ما يحدث في قطاع غزة "ليس حربا، إنها إبادة".
وأعلنت إسرائيل أن لولا "شخص غير مرغوب فيه"، واعتبر رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو أن الرئيس البرازيلي "تجاوز الخط الأحمر".
واستدعى كاتس سفير البرازيل فريدريكو ماير لعقد لقاء معه الاثنين في المقابل، استدعت وزارة الخارجية البرازيلية السفير الإسرائيلي لديها دانيال زونشينيم، كما استدعت سفيرها من تل أبيب للتشاور.
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