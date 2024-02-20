أيهما أكثر فائدة لصحتك .. بياض البيض أم صفاره؟

يعتبر البيض أحد أفضل مصادر البروتين للإنسان، ويعد من العناصر الأساسية لوجبة الإفطار حول العالم، ويعتبر مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية والبروتينات إذ يحتوي على الحديد والفوسفور وفيتامين د وفيتامين ب12 والسيلينيوم والكولين والأحماض الأمينية، لكن أيهما أكثر فائدة لصحتك بياض البيض أم الصفار؟

أكدت الدكتورة سوبارنا موخرجي، أخصائية التغذية الصحية أن بياض البيض يحظى بتقدير كبير لمحتواه من البروتين، لكن من الضروري أيضاً التعرف على القيمة الغذائية لصفار البيض، حيث يحتوي على العناصر الغذائية الحيوية مثل الفيتامينات A، D، E، وB- المركب، وكذلك الدهون الصحية، وفقا لموقع news9live.



قالت إن كلا المكونين يكملان بعضهما البعض، ويقدمان ملفًا غذائيًا شاملاً، وبدلاً من التركيز على جزء واحد من البيضة (البياض أو الصفار)، يجب تشجيع الاستهلاك المتوازن لكل من بياض البيض وصفاره، مؤكدة أن الاعتدال هو المفتاح، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية مثل مستويات الكوليسترول.

وأضافت أن التركيز على البيض ضمن نظام غذائي متنوع يدعم الصحة العامة ويضمن مجموعة غنية من العناصر الغذائية الأساسية للجسم، وإذا كان الشخص يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول، فيمكن استبدال البيض بنوع آخر من الأطعمة الغنية بالبروتين.

5 فوائد صحية للبيض

الكولسترول الجيد: ويسمى "الكوليسترول الجيد" أيضًا HDL والذي يبدو أنه يرتفع عندما يستهلك الناس ثلاث بيضات أو أكثر يوميًا. ولكن البيض يقدم الكولسترول السيئ أيضًا، وفقًا لموقع WebMD.

يساعد على خفض الدهون الثلاثية: تناول البيض يساعد على زيادة الأحماض الدهنية مثل أوميغا 3 وبالتالي فهو يساعد على تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الجسم.

تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية: وفقاً لبعض الدراسات، فإن تناول البيض يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 30 في المائة.

يحافظ على صحة القلب: وفقًا لتقرير صادر عن WebMD، فإن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البيض هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب. ووجدت دراسة صينية أن الأشخاص الذين تناولوا بيضة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%.

صحة العين: وفقًا للخبراء، يحتوي البيض على مضادات الأكسدة مثل اللوتين وزياكسانثين التي تساعد في الوقاية من أمراض العيون مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

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