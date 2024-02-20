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الألماس الاصطناعي يغزو سوق المجوهرات العالمي

2/20/2024 7:15:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتلألأ أحجار السوليتير بنقائها البلوري، لدرجة أنها قد تخدع حتى أكثر الخبراء حنكة في عالم الأحجار الكريمة، لكن هذه الماسة لم تقبع في باطن الأرض أكثر من مليار سنة، بل رأت النور في مختبر هندي حيث تباع بأقل من نصف سعر الجوهرة الطبيعية.
وقد غيرت هذه الأحجار الكريمة الاصطناعية قواعد اللعبة في سوق مجوهرات الماس العالمية، التي تبلغ قيمتها حاليا 89 مليار دولار، خصوصا في مدينة سورات غرب الهند، حيث يتم قطع وصقل 90% من الماس في العالم.
وفي مختبر سميت باتيل في سورات، يسقط فنيون شظايا ماسية يطلقون عليها «البذور»، في مفاعلات تعمل على إعادة إنتاج الضغط الشديد الذي يسود أعماق الأرض.
وتحتاج فرق العمل هناك لأقل من ثمانية أسابيع لإنتاج ماسة اصطناعية صالحة للبس لا يمكن تمييزها فعليا عن الماس الطبيعي.
ومن المرجح أن تتجاوز حصة السوق العالمية من حيث قيمة الماس المزروع في المختبر عتبة الـ 20% خلال 2024.
وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للماس الطبيعي في العالم، باتت 37% من خواتم الخطبة اصطناعية، مقارنة بـ 17% في فبراير 2023، بحسب المحلل المتخصص في الماس إيدان غولان. وساهمت في ذلك الصين والهند، وهما من أكبر منتجي الالماس الاصطناعي.

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