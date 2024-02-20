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إطلاق أول ناقلة كيماويات تعمل بالرياح حفاظا على البيئة

2/20/2024 7:15:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في خطوة رائدة، زودت ناقلة المواد الكيماوية «إم تي كيميكال تشالنجر» أشرعة عملاقة من الألمنيوم لتمكين هذه السفينة من مخر عباب البحر بقوة الرياح رغم وزن حمولتها البالغ 16 ألف طن.

وتبحر الناقلة حاليا من هولندا إلى اسطنبول، في رحلة تجريبية لهذه التكنولوجيا الجديدة التي تكفل للقبطان توفير ما بين 10 و20% من الوقود. وغادرت الناقلة التي تبلغ حمولتها 16 ألف طن أنتويرب قبل أيام بأشرعتها الـ 4 التي يبلغ ارتفاعها 16 مترا وتشبه أجنحة الطائرة.

MENAFN20022024000130011022ID1107877303

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