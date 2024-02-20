إطلاق أول ناقلة كيماويات تعمل بالرياح حفاظا على البيئة

(MENAFN
- Al-Anbaa) في خطوة رائدة، زودت ناقلة المواد الكيماوية «إم تي كيميكال تشالنجر» أشرعة عملاقة من الألمنيوم لتمكين هذه السفينة من مخر عباب البحر بقوة الرياح رغم وزن حمولتها البالغ 16 ألف طن.
وتبحر الناقلة حاليا من هولندا إلى اسطنبول، في رحلة تجريبية لهذه التكنولوجيا الجديدة التي تكفل للقبطان توفير ما بين 10 و20% من الوقود. وغادرت الناقلة التي تبلغ حمولتها 16 ألف طن أنتويرب قبل أيام بأشرعتها الـ 4 التي يبلغ ارتفاعها 16 مترا وتشبه أجنحة الطائرة.
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