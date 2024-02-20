الداخلية تدعو الجميع إلى الالتزام بالتعليمات أثناء الاحتفال بالأعياد الوطنية

تحقيق التوازن بين التعامل الراقي مع المحتفلين والتعامل بحزم مع المخالفات والسلوكيات الخاطئة



دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات أثناء الاحتفال بالأعياد الوطنية، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي خروج عن القانون.

وقالت «الداخلية»، في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن الوزارة أنهت الاستعدادات الأمنية والمرورية كافة لمواكبة الاحتفالات عبر خطة شاملة تنفذها مختلف قطاعاتها تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، والتي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف.

وأوضحت انه سيتم تكثيف حملات التوعية الأمنية والمرورية التي تتولى الإشراف عليها وتنفيذها إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن توجيهات القيادة العليا بوزارة الداخلية تشدد على تحقيق التوازن بين التعامل الراقي مع جمهور المحتفلين والتعامل بحزم مع كل أشكال المخالفات والسلوكيات الخاطئة.

وشددت على الجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات أثناء الاحتفال بالأعياد الوطنية التي تتمثل بالمحافظة على علم دولة الكويت أثناء وبعد الاحتفال والحفاظ على الآداب العامة والنظام العام وعدم رمي المخلفات أو بالونات الماء أو استخدام الرغوة والتي تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالقوانين وتعليمات رجال الأمن والانتباه أثناء القيادة وعدم الاستهتار وقيادة المركبة بسرعة ومراقبة الأطفال باستمرار وذلك لسلامة الجميع، مؤكدة أن هاتف الطوارئ 112 يتلقى جميع البلاغات الأمنية والمرورية والإنسانية على مدار الساعة.