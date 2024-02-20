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أشرف عبدالباقي هي دي حكاية تامبي!

2/20/2024 7:15:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - خلود ابو المجد
رد الفنان أشرف عبدالباقي على الانتقادات التي طاولته بعد إعلانه عن استعانته بمدرب تمثيل، أثناء تحضيراته لشخصية «تامبي» التي قدمها في مسلسل «جولة أخيرة»، بطولة الفنان أحمد السقا، والذي عرض خلال الفترة الماضية وحقق نجاحا كبيرا.
وقال أشرف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص في «إنستغرام»: «في حد يقولي إنت أخدت كورسات أو ورشة تمثيل، لأ هي مش ورشة تمثيل، وأي ممثل كبير أو صغير بيبقى محتاج حد يقعد معاه ويتكلموا عن الشخصية، وده اللي حصل فعلا لما بدأت أجهز لشخصية تامبي».
وتابع: «بعد نهاية المسلسل بشكركم على تفاعلكم الفترة اللي فاتت، وأنا كنت أول مرة بقدم شخصية مثل تامبي، وساعدتني فيها طبعا المخرجة مريم الأحمدي، وأنا بشكر كل فريق العمل وكل الممثلين وأحمد السقا صديقي، أتمنى شخصيتي تكون عجبتكم، وتشوفوا أعمال تانية مش عارف هي إيه، بس إن شاء الله تشوفوا أعمال تانية تعجبكم زي ما عجبكم جولة أخيرة».
وضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، أسماء أبواليزيد، رشدي الشامي، أشرف عبدالباقي، علي صبحي، صفاء الطوخي، حنان سليمان، وهو من تأليف أحمد ندا وأحمد الخشيبي، إخراج مريم أحمدي.

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