Wednesday, 21 February 2024 04:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عرضة الكويت عصر اليوم بـجمعية الفنانين

2/20/2024 7:15:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
تقيم جمعية الفنانين الكويتيين عصر اليوم الاحتفالية الوطنية «عرضة الكويت» في الساحة المقابلة لمقر الجمعية في منطقة المرقاب، وذلك تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري.
في هذا الجانب، رفع رئيس مجلس الإدارة الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وإلى الشعب الكويتي الكريم، والمقيمين على أرض الكويت الطيبة، بمناسبة حلول احتفالات الأعياد الوطنية لدولة الكويت الحبيبة.
وذكر المفرج في تصريح صحافي أن الجمعية حرصت على المساهمة في أعيادنا الوطنية، والمشاركة في ترجمة الفرحة والاعتزاز، بمناسبة الذكرى الـ 63 للعيد الوطني، والذكرى الـ 33 لعيد التحرير، وتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، مسند الإمارة، مثمنا الرعاية الكريمة من قبل وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري لهذه الاحتفالية الوطنية الشعبية التي تقيمها الجمعية في الهواء الطلق لتحضرها الجماهير المحبة لفن العرضة.
يشارك في هذه الاحتفالية الوطنية عدد من الفرق الشعبية، وهي: فرق أولاد عامر، الجهراء، القصر الاحمر، الرندي، حمد بن حسين، العميري، معيوف مجلي، الماص، ناصر بوعوض، الفنطاس، وفهد بن حسين، حيث ستقدم هذه الفرق مجموعة متنوعة من الأعمال الوطنية من فنون العرضة المستمدة من الفنون الشعبية والتراثية الكويتية.

MENAFN20022024000130011022ID1107877299

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث