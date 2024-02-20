4 86 ملايين نسمة عدد سكان الكويت بنهاية 2023



الكويتيون يشكّلون 32% من جملة سكان البلاد.. والجالية الهندية تكسر حاجز المليون نسمة 13 % من سكان الكويت مصريون بـ 644 ألف نسمة.. تراجعوا بنحو 10.8 آلاف في عام

علي إبراهيم

أظهر أحدث بيانات حكومية أن عدد سكان الكويت بلغ بنهاية 2023 نحو 4.859 ملايين نسمة، بينهم 1.546 مليون مواطن ومواطنة و3.3 ملايين وافد ووافدة، وبالمقارنة بأساس سنوي فقد شهد عدد سكان الكويت ارتفاعا بنسبة 2.6% بما عدده 122.7 ألف نسمة خلال العام الماضي، مقارنة بعدد سكان يبلغ نحو 4.7 ملايين نسمة في 2022.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن الحالة حتى نهاية ديسمبر الماضي، فإن أعداد الجالية الهندية في الكويت كسرت حاجز المليون هنديا وهندية خلال العام، بينما تراجعت أعداد الوافدين من الجنسية المصرية، وجاءت أعلى 10 جنسيات تسكن الكويت كالتالي:

1 ـ الكويتيون: يستحوذون على 32% من إجمالي عدد السكان بواقع 1.546 مليون نسمة، وارتفع عدد المواطنين الكويتيين بنحو 2% بواقع 28.69 ألف مواطن ومواطنة في 2023 مقارنة بـ 1.517 مليون مواطن ومواطنة في 2022.

2 ـ الهنود: يستحوذون على 21% من إجمالي سكان الكويت بأكثر من مليون نسمة، بينما يشكلون ما نسبته 30% من جملة الوافدين بالبلاد، وارتفع عددهم على أساس سنوي بنسبة 3.6% بما عدده 34.95 ألف شخص.

3 ـ المصريون: يستحوذون على 13% من سكان الكويت بنحو 644.44 ألف نسمة، بينما يشكلون ما نسبته 19% من جملة الوافدين في الكويت، وتراجع عدد المصريون بواقع 10.79 آلاف شخص وبنسبة 1.6% مقارنة بعددهم في 2022 البالغ 655.23 ألف شخص.

4 ـ البنغلاديشيــــــون: يستحوذون على 6% من جملة السكان بواقع 274.79 ألف نسمة، يشكلون ما نسبته 8% من جملة الوافدين في الكويت.

5 ـ الفلبينيون: يستحوذون على 5% من عدد سكان الكويت بواقع 267.25 ألف نسمة، يشكلون ما نسبته 8% من جملة الوافدين في الكويت.

6 ـ السوريون: يشكلون 3% من سكان الكويت بواقع 161.43 ألف نسمة، ويشكلون ما نسبته 5% من جملة الوافدين في الكويت.

7 ـ السريلانكيون: يشكلون 3% من سكان الكويت بواقع 145.63 ألف نسمة، ويشكلون ما نسبته 4% من جملة الوافدين في الكويت.

8 ـ السعوديون: يشكلون 3% من سكان الكويت بواقع 139.48 ألف نسمة، ويشكلون ما نسبته 4% من جملة الوافدين في الكويت.

9 ـ النيباليون: يشكلون 2% من سكان الكويت بواقع 107.48 آلاف نسمة، ويشكلون ما نسبته 3% من جملة الوافدين في الكويت.

10 ـ الباكستانيون: يشكلون 2% من سكان الكويت بواقـــع 91.95 ألف نسمة، ويشكلون ما نسبته 3% من جملة الوافدين في الكويـــت.

ويأتي ذلك فيما استحوذت بقية الجنسيات الأخرى عــــلــى نسبـــة الـ 10% المتبقية من السكان بواقع 480.16 ألف نسمة، ويشكلون ما نسبته 14% من جملة الوافدين في الكويت.

جملة العاملين

وأظهرت البيانات أن جملة العاملين في الدولة يبلغ 2.97 مليون نسمة، يشكلون 61% من إجمالي السكان، بينما يبلغ عدد العاملين من الوافدين 2.5 ملايين نسمة يشكلون 75% من جملة الوافدين بالكويت، ما يعني أن 25% من وافدي الكويت هم أعداد العائلات.

وجاءت أكبر أعداد القوى العاملة في الكويت كالتالي:

1 ـ الهنود: يشكلون 30% من قوة العمل بواقع 885.9 ألف عامل وعاملة.

2 ـ المصريون: يشكلون 16% من إجمالي القوى العاملة في الكويت بواقع 477.48 ألف عامل وعاملة.

3 ـ الكويتيون: يشكلون 165 من قوة العمل بالكويت بواقع 470.15 ألف عامل وعاملة.

4 ـ البنغلاديشيون يشكلون نحو 95 من قوة العمل بالكويت بواقع 267.68 ألف عامل وعاملة.

5 ـ الفلبينيون: يشكلون 9% من قوة العمل بالكويت بما عدده 254.64 ألف عامل وعاملة.

جملة المشتغلين

كما تظهر البيانات أن جملة المشتغلين في الكويت بلغت 2.147 مليون نسمة، وأن 24% منهم بواقع 509.54 آلاف مواطن ومقيم يعملون في القطاع الحكومي، و1.638 مليون في القطاع الخاص.

ويشكل الهنود أكبر قوة للمشتغلين في الكويت بنسبة 24% من إجمالي عددهم بواقع 518.38 ألف مشتغل ومشتغلة، يليهم المصريون بـ 22% من الإجمالي بواقع 476.4 ألف مصري ومصرية، وجاء ثالثا الكويتيون بـ 22% من الإجمالي بواقع 470.15 ألف مواطن ومواطنة، يليهم البنغلاديشيون بنسبة 8% بواقع 179.66 ألفا، والنيباليون بنسبة 4% بواقع 76.45 ألف شخص.

وسجل الكويتيون أعلى عدد من المشتغلين في القطاع الحكومي، إذ استحوذوا على 78% من العاملين بالقطاع بواقع 397.56 ألف مواطن ومواطنة، يليهم المصريون بنحو 7.38% بواقع 37.58 ألفا، ثم الهنود بنسبة 4.54% بواقع 23.117 ألفا.

وفي القطاع الخاص، تصدر الهنود عدد المشتغلين بعدما استحوذوا على 30% من الإجمالي بواقع 495.263 ألف شخص، يليهم المصريون بنسبة 27% بواقع 438.8 ألف شخص، ثم البنغلاديشيون بنسبة 10% وبواقع 171.19 ألف شخص.

المواليد يتراجعون

شهدت الكويت ميلاد 47.791 ألف طفل خلال 2023. وبالمقارنة على أساس سنوي، فإن عدد المواليد بالكويت شهد تراجعا خلال العام قياسا إلى 48.452 ألفا ولدوا في 2022، بينما تضمنت أعداد مواليد 2023 نحو 31.841 ألفا من الكويتيين، و15.95 ألفا من المقيمين.

11.12 ألف أميركي وأميركية بالكويت

أظهرت البيانات أن عدد من يحملون جنسية الولايات المتحدة الأميركية ويعيشون في الكويت بلغ 11.12 ألف شخص بنهاية 2023 بعدما انخفضت أعدادهم بواقع 420 شخصا، مقارنة بـ 11.54 ألف شخص في 2022، بينما تظهر البيانات التاريخية أن أكبر عدد للأميركيين في الكويت كان خلال 2022 إذ بلغ عددهم حينها 14.79 ألف نسمة.

.. والوفيات تنخفض

تشهد الوفيات في الكويت تراجعا ملحوظا إذ شهدت 7149 حالة وفاة خلال 2023 مقارنة بـ 7726 حالة في 2022، وتضمنت وفيات العام الماضي 3792 متوفى كويتيا، و3357 متوفى غير كويتي.