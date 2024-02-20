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المشعان رفع مستوى النظافة ومحاسبة المخالفين

2/20/2024 7:15:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
شددت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان على أهمية رفع مستوى النظافة في مختلف المناطق.
وأكدت المشعان خلال جولة تفقدية في الوفرة الزراعية أمس على ضرورة تكثيف الجهود ورفع مستوى النظافة بشكل فوري، مشيرة إلى اتخاذ الخطوات التعاقدية والإجراءات اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بالعقود.
من جانب آخر، أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان قرارا بإضافة نشاط المكتبة ضمن الاستعمالات التجارية بالعقارات الاستثمارية.
وتضمن القرار التالي:
المادة الأولى
يضاف نشاط المكتبة الى البند الثامن عشر (الاشتراطات المطلوبة للاستعمالات التجارية المسموح بها بالعقارات الاستثمارية خارج مدينة الكويت وداخلها) الوارد بالجدول رقم 2 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها، شريطة ألا تقل مساحة المكتبة عن 750م2.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من جانب آخر، فقد أحالت د.المشعان الى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار تقرير الجهاز التنفيذي بشأن مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة في سوق شرق.
وتضمنت مذكرة نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م.ميساء بوشهري: نود الإحاطة بأنه بتاريخ 26/12/2023 تم عقد اجتماع بين مدير عام البلدية ونائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع، ونائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي، وتمت الموافقة على ما جاء بكتاب وزير المالية بشأن توسعة مبنى سوق السمك الواقع ضمن سوق شرق دون إضافة أي نسب تجارية او مكاتب إدارية حكومية.
أما بشأن الطلب الوارد بكتاب وزير المالية بشأن مدى إمكانية استغلال المساحات غير المستغلة في سوق شرق فلم تتم الموافقة عليها.
كما أصدرت د.المشعان قرارين، تضمن الأول:
مادة 1: يكلف بالإضافة الى عمله م.نواف الكندري - نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير - بالقيام بأعمال م.ثامر سعود المطيري - نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء اعتبارا من 27/2/2024 ولحين عودته من إجازته الدورية.
كما تضمن القرار الثاني: يكلف بالإضافة الى عمله فرحان العجمي - نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية بالقيام بمهام مشعل العازمي - نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات ولحين عودته من الإجازة.
.. وتطلب بياناً بالموظفين واللوائح والهيكل التنظيمي للبلدية
طلبت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان من مدير عام البلدية تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالمواضيع التالية:
٭ موظفي البلدية.
٭ مديري الإدارات بالبلدية.
٭ اللوائح والتعاميم المنظمة للبلدية.
٭ الهيكل التنظيمي للبلدية.

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