تحبها أنشد لها تأصيل الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلبة



نورة الغانم: المدارس الخاصة تمثّل 42% من المنظومة التعليمية نسعى لتعريف طلبة المدارس بمعاني كلمات النشيد الوطني للبلاد



عبدالعزيز الفضلي

نظم الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة حملة النشيد الوطني بعنوان «تحبها..أنشد لها» في حديقة الشهيد بمشاركة عدد كبير من طلبة المدارس الخاصة بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وقالت رئيسة الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة نورة الغانم ان الفعالية تقام بالتعاون مع شركة فو للاحتفالات الوطنية والمشاركين من كل المدارس الخاصة، والتي تمثل نحو 42% من المنظومة التعليمية بالكويت والهدف منها تأصيل الانتماء لهذا الوطن وحفظ النشيد ومعرفة معاني كلماته التي تعتبر فخرا لكل كويتي يعتز بهذا البلد.

وأضافت الغانم: هناك ملفات تحتاج إلى تركيز من قبل وزارة التربية خاصة بعد السماح بالالتحاق بعائل ومنها المسميات الوظيفية، والتي تشكل عائقا في التعيينات حيث تختلف بعض المناصب القيادية للمدارس الخاصة عن الحكومية لتشعيب الأنظمة التعليمية، وعلى سبيل المثال لا يوجد مدير مساعد في المدارس الأجنبية فيما يوجد بالقطاع العام الوكيل إضافة إلى مسميات أخرى، حتى في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض الأنظمة تحتاج لمسميات تتماشى مع المعطيات العالمية التابعة لها، وجار العمل عليها.

وتابعت: سمعنا عن لائحة جديدة لرسوم استغلال المدارس الخاصة وننتظر تعميمها وسمعنا عن زيادة الأجور فيها ونتمنى من الوزير أن ينظر إلى العملية التعليمية من ناحية أن أي زيادة على المدارس الخاصة ستؤثر على جودة التعليم فيها، فالعملية التعليمية تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لاسيما المرتبطة بأنظمة خارجية.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة الريان أمين سر الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة لنا العيار إن الاحتفالية تأتي في إطار احتفالاتنا بالأعياد الوطنية ومشاركة طلبة المدارس الخاصة بحملة «تحبها.. انشد لها»، مشيرة إلى أن كل مدرسة خاصة يمثلها طلبة في الحفل ينشدون السلام الوطني للكويت.

وذكرت العيار أنها مبادرة من القطاع الخاص الذي يمثل 45% من طلبة الكويت، لافتة إلى أننا نهدف من ذلك الى تعزيز الروح الوطنية وغرس الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها لكل من شارك في إنجاح الاحتفالية خاصة وزارة الإعلام.