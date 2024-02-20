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الصحة مكافآت الأعمال الممتازة بحسابات 6000 موظف وموظفة

2/20/2024 7:15:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أودعت وزارة الصحة أمس مبالغ مكافآت الأعمال الممتازة في حسابات ما يقارب 6000 موظف وموظفة ممن قدموا طلبات تظلم من عدم حصولهم على المكافأة.

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