الصحة مكافآت الأعمال الممتازة بحسابات 6000 موظف وموظفة

الصحة مكافآت الأعمال الممتازة بحسابات 6000 موظف وموظفة
التاريخ
2/20/2024 7:15:52 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أودعت وزارة الصحة أمس مبالغ مكافآت الأعمال الممتازة في حسابات ما يقارب 6000 موظف وموظفة ممن قدموا طلبات تظلم من عدم حصولهم على المكافأة.
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