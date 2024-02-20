AUM تنظم قمة الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا - بركلي

MENAFN - Al-Anbaa) تنظم جامعة الشرق الأوسط الأمريكية القمة الدولية للذكاء الاصطناعي AUM International Summit on Artificial Intelligence تحت عنوان «تأثير الذكاء الاصطناعي في الأعمال والوظائف»، بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال في جامعة كاليفورنيا - بركلي UC Berkeley، وذلك يوم الإثنين 4 مارس 2024 في مركز AUM للمؤتمرات.

وتتميز القمة باستضافة متحدثة رئيسية ومتخصصة بارزة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وهي كاسي كوزيركوف أول رئيسة علماء القرار في «غوغل» Google's first Chief Decision Scientist، وتشغل حاليا منصب الرئيسة التنفيذية لشركة Data Scientific.

كما تشمل القمة متحدثين بأبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في مجالات تطوير الذكاء الاصطناعي، من بينهم البروفيسور فليتشر، المتخصص في الهندسة الطبية والبيولوجية ورئيس قسم هندسة الأنظمة الحيوية بجامعة كاليفورنيا في بركلي.

واشتهر فليتشر باعتماد علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي لتطوير أجهزة وأنظمة لتشخيص الأمراض.

كما عمل فليتشر في مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

وستتناول المناقشات الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات والأعمال، مثل الرعاية الصحية والهندسة والتصنيع والتمويل وغيرها، إلى جانب تناول مواضيع تخص الطلبة والخريجين، والمتعلقة باكتساب المهارات الأكثر طلبا في مجال الذكاء الاصطناعي.