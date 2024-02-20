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الخدمة المدنية‬ ترشيح دفعة جديدة للتوظيف

2/20/2024 7:15:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أعلن ديوان الخدمة المدنية‬ عن بدء ترشيح دفعة جديدة من المواطنين والمواطنات ‏المسجلين بنظام التوظيف المركزي ‏للعمل بالجهات الحكومية اليوم الأربعاء، وجاء بيان الديوان كالتالي: بناء على قرار سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، الصادر بتاريخ 18 فبراير 2024 بإلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب، يعلن ديوان الخدمة المدنية أنه سيتم ترشيح دفعة جديدة من المواطنين المسجلين بنظام التوظيف المركزي ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 21/2/2024، كما يستمر الديوان في ترشيح أعداد أخرى من المسجلين خلال الأيام القادمة.

هذا، وعلمت «الأنباء» أن عدد المرشحين سيكون بين 2000 و2500 مواطن ومواطنة.

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