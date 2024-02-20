بالفيديو الكويت وقطر علاقات تاريخية



صاحب السمو وأمير قطر بحثا التطورات الإقليمية والدولية

المباحثات الرسمية خلال زيارة الدولة التاريخية تناولت مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين ومختلف جوانب تعزيز التعاون الثنائي

أمير قطر أهدى صاحب السمو «سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني» أرفع الأوسمة القطرية الأمير وتميم بن حمد ناقشا تعزيز مسيرة مجلس التعاون وأمن المنطقة



الدوحة - «كونا»: عقدت بالديوان الأميري جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت وقطر ترأس فيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة الجانب القطري. هذا، وقد تم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط دولة الكويت ودولة قطر ومختلف جوانب تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين بما يدعم علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التطور والنماء. كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية السعي نحو المزيد من الشراكة لتوسعة آفاق العمل الخليجي المشترك بما يعزز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وأمن المنطقة واستقرارها وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية. وساد جلسة المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف الأصعدة. حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه. وأهدى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أخاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد «سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني»، وذلك تعبيرا عن صادق مشاعر الأخوة والمودة التي يكنها سمو أمير دولة قطر لأخيه صاحب السمو الأمير وتقديرا لمنزلته العالية وتوثيقا لعرى الأخوة بين الشعبين الشقيقين، وذلك بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة.

ويعتبر «سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني» أرفع الأوسمة القطرية ويحمله أمير دولة قطر ويهدى لملوك وأمراء ورؤساء الدول. وعلى شرف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أقام أخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة مأدبة غداء في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه، رعاه الله، لدولة قطر الشقيقة. وأقيمت بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة ظهر امس مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه لدولة قطر الشقيقة. ولدى وصول الموكب الرسمي المقل لسموه إلى الديوان الأميري اصطفت كوكبة من الخيالة والهجانة، وقامت مجموعة من الفرق الشعبية بأداء العرضة القطرية وأطلقت المدفعية ثماني عشرة طلقة ترحيبا بقدوم سموه، وعند الوصول إلى منصة الشرف تم عزف السلام الوطني لدولة الكويت والسلام الوطني لدولة قطر. بعدها، تفضل سموه بمصافحة عدد من الشيوخ والأعيان وكبار المسؤولين بالحكومة القطرية، كما قام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.

بعدها، غادر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه العاصمة الدوحة بدولة قطر الشقيقة وذلك بعد زيارة دولة. وكان في مقدمة مودعي سموه على أرض المطار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

كما كان في وداع سموه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوات الأمن الداخلي (لخويا) ورئيس بعثة الشرف المرافقة والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري وسفير قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود وسفيرنا لدى دولة قطر خالد المطيري. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل ظهر أمس إلى العاصمة الدوحة بدولة قطر الشقيقة وذلك في زيارة دولة. هذا، وقد قام سرب من الطائرات الحربية القطرية بمرافقة طائرة سموه، رعاه الله، فوق الأجواء القطرية. وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار أخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

كما كان في استقبال سموه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوات الأمن الداخلي (لخويا) ورئيس بعثة الشرف المرافقة، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود، وسفيرنا لدى دولة قطر خالد بدر المطيري. هذا، ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ علي الجراح والشيخ عبدالله فهد المالك السلمان الصباح والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ صلاح ناصر العلي والشيخ فهد سالم صباح الناصر والشيخ د.طلال الفهد والشيخ عبدالله سالم الصباح والشيخ مبارك عبدالله المبارك وكبار المسؤولين بالديوان الأميري. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك في زيارة دولة.

وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ د.محمد الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد والشيخ فهد اليوسف رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد محمد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.

مواكبة جوية ومراسم استقبال رسمية وعرضة

و18 طلقة مدفعية ترحيباً بصاحب السمو

قام سرب من الطائرات الحربية القطرية بمرافقة طائرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد فوق الأجواء القطرية. وأقيمت في العاصمة الدوحة مراسم الاستقبال الرسمية لسموه، حيث اصطفت كوكبة من الخيالة والهجانة، وقامت مجموعة من الفرق الشعبية بأداء العرضة، وأطلقت المدفعية 18 طلقة ترحيبا بقدوم سموه إلى قطر.

وعند الوصول إلى منصة الشرف تم عزف السلام الوطني للكويت والسلام الوطني لقطر.



صاحب السمو زار الأمير الوالد لدولة قطر في قصر الوجبة بالدوحة

الدوحة ـ كونا: قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بزيارة لأخيه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة

آل ثاني، وذلك في قصر الوجبة بالعاصمة الدوحة.

صاحب السمو بعث ببرقية لأمير قطر

الدوحة - «كونا»: بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، هذا نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم.. صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه أمير دولة قطر الشقيقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،، يطيب لنا ونحن نغادر دولة قطر الشقيقة بعد زيارة دولة أن نعرب لسموكم عن أصدق مشاعر الشكر ومعاني الامتنان والعرفان لما حظينا به وأعضاء الوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين رسخا ما يربط بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة ووشائج قربى وأخوة وثيقة. ونود أن نشيد بمكانة بلدكم الشقيق الرفيعة مؤكدين حرصنا الدائم وعزمنا الثابت على مواصلة التعاون البناء في كافة المجالات وتعزيزه والارتقاء به إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالح بلدينا المشتركة ويعود بالنفع عليهما وعلى شعبيهما الشقيقين. كما أود أن أعبر لسموكم عن بالغ امتناني وعميق شكري على منحي (سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني)، مؤكدا اعتزازي بهذه المبادرة الأخوية الكريمة من لدن سموكم والتي لها بالغ الأثر الطيب في النفس لما تجسده من معاني الأخوة التي تجمعنا. وندعو الله (عز وجل) أن يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية وعلى دولة قطر وشعبها الشقيق التقدم والازدهار في ظل قيادة سموكم الحكيمة.وتقبلوا سموكم خالص التقدير.

البيان المشترك بين البلدين أكد أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها واستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162

الكويت وقطر: ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية لـ «المقسومة» بما فيها حقل «الدرة» بكامله مشتركة بين الكويت والسعودية فقط

صدر بيان كويتي ـ قطري مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى دولة قطر الشقيقة.

وجاء في البيان أنه: انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي الكويت وقطر وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للعلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بينهما، قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بزيارة دولة إلى دولة قطر بتاريخ 20 فبراير 2024.

حيث عقدت جلسة المباحثات الرسمية في الديوان الأميري بين صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبنّاء الذي بذله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ـ طيب الله ثراه ـ وجهوده في هذا المجال.

كما هنأ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لتولي دولة قطر رئاسة الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجدد صاحب السمو التهنئة بمناسبة فوز منتخب قطر ببطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 التي أقيمت في العاصمة الدوحة مؤخرا، كما أشاد صاحب السمو بردود الفعل الإيجابية لمعرض «إكسبو الدوحة 2023 للبستنة»، وبالجهود القطرية المبذولة والتي ساهمت في تحقيق أهدافه المرجوة، مما سيعود بالنفع على المنطقة والعالم أجمع، متمنيا لدولة قطر كل التوفيق والسداد في استضافة الأحداث الإقليمية والدولية، وثمن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر دعم وتأييد حكومة دولة الكويت الدائم لإنجاح الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها دولة قطر.

وأشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت ودولة قطر حتى أكتوبر 2023 إلى 1.94 مليار دولار، وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء «رؤية الكويت 2035»، و«رؤية قطر 2030».

ورحب الجانبان بقيام المستثمرين والشركات الكويتية والقطرية بتوسيع أعمالهم في البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في المشاريع العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات.

كما عبر الجانبان عن تطلعها إلى انعقاد أعمال الدورة السادسة من أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون الكويتية ـ القطرية المقرر عقدها خلال العام الحالي في العاصمة الدوحة، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة التي تم التوافق عليها.

وأشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والعلمية والرياضية وغيرها من مجالات التعاون المشترك.

وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكل أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.

وتداول الجانبان مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وما حققته من منجزات بارزة تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، وأكدا على أهمية الحفاظ على تماسك وتضامن دول المجلس ووحدتها، وتكثيف الجهود لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، بما يضمن استقرار دول المجلس وتعزيز دورها الإقليمي والدولي ويحقق الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية ـ العربية والأمن والاستقرار الإقليمي، وشددا على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

كما أكد الجانبان على أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 ابريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI في هذا الشأن، عملا بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية ـ السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص الشأن الإقليمي، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجة للاعتداءات السافرة لإسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال.

وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الامن بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وطالبا بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

كما أكد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها بفاعلية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة.

وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير 2024 الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

كما تابع الجانبان بقلق بالغ قرار بعض الدول بشأن وقف مساعداتها إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إثر الاتهامات التي وجهت لأفراد من موظفي الوكالة، مؤكدين في هذا الصدد على الدور الإنساني والحيوي الهام الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يقارب 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.

كما دعا الجانبان المجتمع الدولي الى مواصلة دعمه ومساندته للاجئين الفلسطينيين خاصة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وان تعليق الدعم المالي سيزيد ويفاقم من معاناتهم، مجددين موقف البلدين الثابت بدعمها للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك دعم وكالة «الأونروا» لما تشكله هذه الوكالة من ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة ولأهمية ما تقوم به من أعمال نبيلة وما تقدمه من خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين.

كما أشاد الجانب الكويتي بجهود الوساطة القطرية المبذولة في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، لاسيما فيما يتعلق بعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الاغاثية إلى قطاع غزة، وبالدور الذي تقوم به الدوحة بالتنسيق مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وآخرها التنسيق القطري ـ الفرنسي في شهر يناير 2024 لإدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة، الأمر الذي يعد محط اهتمام وتقدير لدى دولة الكويت لتطابقه مع الجهود الكويتية المبذولة منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة، ويعد استكمالا للجسر الجوي الذي أطلقته الكويت إلى الأشقاء في غزة.

وفيما يخص اليمن، أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2216، معربين عن كامل الدعم للجهود الأممية والإقليمية من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين والهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني للسلام والاستقرار والنماء.

وبخصوص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظا على مصالح العالم أجمع.