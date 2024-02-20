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نتنياهو: لن نرضخ لأي ضغط لوقف إطلاق النار

2/20/2024 7:10:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، "لن نرضخ لأي ضغط قبل تحقيق جميع أهدافنا" وذلك ردا على سؤال بشأن اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث وقف إطلاق النار بغزة.
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ليست مستعدة لدفع أي ثمن وخصوصا "ثمن الأوهام التي تطلبها حماس منا والتي تعني هزيمتنا".

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