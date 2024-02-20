نتنياهو: لن نرضخ لأي ضغط لوقف إطلاق النار

نتنياهو: لن نرضخ لأي ضغط لوقف إطلاق النار
التاريخ
2/20/2024 7:10:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، "لن نرضخ لأي ضغط قبل تحقيق جميع أهدافنا" وذلك ردا على سؤال بشأن اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث وقف إطلاق النار بغزة.
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ليست مستعدة لدفع أي ثمن وخصوصا "ثمن الأوهام التي تطلبها حماس منا والتي تعني هزيمتنا".
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