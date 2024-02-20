القسام: هذا ما فعله عناصرنا بجنود الاحتلال في جنين
التاريخ
2/20/2024 7:10:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس-، الثلاثاء، إنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم خلال اقتحامها مخيم جنين.
وأضافت القسام أن عناصرها يتصدون لقوات الاحتلال في جنين بالأسلحة المناسبة والعبوات شديدة الانفجار.
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