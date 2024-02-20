الاحتلال يقتحم جنين واشتباكات مع المقاومة
التاريخ
2/20/2024 7:10:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة مخيم جنين بعد محاصرته من جميع المحاور، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.
وفجر المقاومون عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين، كما حلقت طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض في سماء مدينة جنين ومخيمها.
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