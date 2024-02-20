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الاحتلال يقتحم جنين واشتباكات مع المقاومة

2/20/2024 7:10:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة مخيم جنين بعد محاصرته من جميع المحاور، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.
وفجر المقاومون عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين، كما حلقت طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض في سماء مدينة جنين ومخيمها.

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