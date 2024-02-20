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عملية نوعية لكتائب القسام مساء الثلاثاء

2/20/2024 3:13:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام مساء الثلاثاء، إن بعد عودت المقاومة من خطوط القتال تمكنت من تفجير عبوة ناسفة في قوة صهيونية مكونة من 6 جنود في أحد المنازل، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة "بلوك ج" غرب مدينة خان يونس.

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