عملية نوعية لكتائب القسام مساء الثلاثاء

عملية نوعية لكتائب القسام مساء الثلاثاء
التاريخ
2/20/2024 3:13:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام مساء الثلاثاء، إن بعد عودت المقاومة من خطوط القتال تمكنت من تفجير عبوة ناسفة في قوة صهيونية مكونة من 6 جنود في أحد المنازل، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة "بلوك ج" غرب مدينة خان يونس.
MENAFN20022024000208011052ID1107876815
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.