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طائرة مساعدات ألمانية ثانية تصل قاعدة الأزرق لإرسالها لغزة

2/20/2024 3:13:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصلت إلى قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية – الأزرق، الثلاثاء، طائرة مساعدات عسكرية ألمانية ثانية تحمل على متنها معدات طبية وأدوية لإرسالها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكان في استقبال الطائرة عند وصولها إلى القاعدة مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية للشؤون الطبية والأقاليم العميد الطبيب سهل الحموري، والسفير الألماني في عمّان بيرترام فون مولتكه، الذي صرح "أن ألمانيا تستخدم جميع القنوات المتاحة لتقديم المساعدة الإنسانية وتخفيف معاناة الناس في غزة، وأن المستشفيات الميدانية التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ضرورية لمساعدة الجرحى الفلسطينيين وإنقاذ الأرواح، ونحن فخورين بدعم عملها الشجاع".

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