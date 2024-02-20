تدمير طائرتين مسيرتين أُطلقتا من اليمن

تدمير طائرتين مسيرتين أُطلقتا من اليمن
التاريخ
2/20/2024 3:13:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الفرنسية يوم الثلاثاء إن سفنا حربية فرنسية في البحر الأحمر اعترضت طائرتين مسيرتين ودمرتهما بعد انطلاقهما من اليمن لشن هجمات.
MENAFN20022024000208011052ID1107876813
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.