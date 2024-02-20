جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية بحي الزيتون

جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية بحي الزيتون
التاريخ
2/20/2024 3:13:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الأخير بدأ الليلة الماضية عملية عسكرية في حي الزيتون شمالي قطاع غزة، زاعمة أن العملية في حي الزيتون ستركز على البنى التحتية لحماس التي لم يتم تدميرها حتى الآن.
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