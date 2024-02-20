حزب الله: قصف ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان

حزب الله: قصف ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان
التاريخ
2/20/2024 3:13:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدر حزب الله، اليوم الثلاثاء، بيانا كشف فيه أنه قصف محيط ثكنة راميم التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ بركان.
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