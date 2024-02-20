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حزب الله: قصف ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان

2/20/2024 3:13:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدر حزب الله، اليوم الثلاثاء، بيانا كشف فيه أنه قصف محيط ثكنة راميم التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ بركان.

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