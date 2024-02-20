مدير الإعلام الحكومي بغزة: دخلنا مرحلة المجاعة

مدير الإعلام الحكومي بغزة: دخلنا مرحلة المجاعة
التاريخ
2/20/2024 3:13:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة ، الثلاثاء، إن سكان القطاع دخلوا مرحلة المجاعة.
وأضاف الثوابتة أنه منذ 10 أيام وحتى الآن لم تدخل إلى كل قطاع غزة سوى 9 شاحنات مساعدات، وأشار إلى أن 700 ألف شخص على الأقل يعانون مجاعة قد تؤدي إلى وفاتهم.
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