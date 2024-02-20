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مدير الإعلام الحكومي بغزة: دخلنا مرحلة المجاعة

2/20/2024 3:13:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة ، الثلاثاء، إن سكان القطاع دخلوا مرحلة المجاعة.
وأضاف الثوابتة أنه منذ 10 أيام وحتى الآن لم تدخل إلى كل قطاع غزة سوى 9 شاحنات مساعدات، وأشار إلى أن 700 ألف شخص على الأقل يعانون مجاعة قد تؤدي إلى وفاتهم.

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