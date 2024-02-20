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الحوثيون: استهدفنا مواقعا بايلات وسفنا أميركية وإسرائيلية

2/20/2024 3:13:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة الحوثيين يحيى السريع ان سلاحُ الجوِّ المسيرُ نفذَ عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على عددٍ من السُّفُنِ الحربيةِ الأمريكيةِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي.
وأضاف سريع : ونفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ كذلك عمليةَ استهدافٍ لمواقعَ حساسةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ آخرَ من الطائراتِ المسيرة.
وأضاف سريع : هذا، ونفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ إسرائيليةٍ "MSC SILVER" في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة.

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