سموتريتش: تدمير حماس أهم من عودة المحتجزين

سموتريتش: تدمير حماس أهم من عودة المحتجزين
التاريخ
2/20/2024 3:13:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إن عودة الأسرى المحتجزين بكل ثمن ليس الأمر الأهم لكن المهم تدمير حركة حماس.
وأضاف سموتريتش أن من يدعو لصفقة تبادل بأي ثمن سيجلب الخسارة لإسرائيل ويقلل من احتمال استعادة المختطفين.
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