بيان صادر عن وزارة الخارجيـة القطرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجيـة القطرية ماجد الأنصاري، إن قطر تلقت تأكيدات من حركة "حماس"، باستلام شحنة من الأدوية والبدء في إيصالها إلى المحتجزين في قطاع غزة، تنفيذا لاتفاق الحركة وإسرائيل بوساطة قطر بالتعاون مع فرنسا منتصف الشهر الماضي.



وأوضح الأنصاري، أن قطر تلقت هذه التأكيدات باعتبارها وسيطا في الاتفاق الذي يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجـزون في القطاع.



وأكد استمرار الوساطة القطرية في مختلف الملفات، مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة تبادل الأسرى والمحتجزين والجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.