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تفجير عبوات ناسفة في آليات الاحتلال خلال اقتحامه جنين

2/20/2024 3:13:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة مخيم جنين بعد محاصرته من جميع المحاور، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.
كما تم تفجير عبوات ناسفة في آليات لجيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين، وحلقت طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض في سماء مدينة جنين ومخيمها.

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