خوري يثمن الجهود الانسانية لحراسة الاراضي المقدسة في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN /ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الدكتور رمزي خوري، الدور الإنساني الذي اطلقته حراسة الاراضي المقدسة وبمبادرة من نائبها الأب ابراهيم فلتس، وذلك من خلال نقل 111 طفل ومرافقيهم من المصابين والجرحى جراء الحرب على قطاع غزة، لتلقي العلاج في ايطاليا وذلك كمجموعة اولى.

كما شكر خوري الأب فلتس على الدور الذي تقوم به الحراسة وجهودهم المبذولة لترسيخ الوجود المسيحي في الاراضي المقدسة وخاصة في محافظة بيت لحم.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خوري للأب فلتس، اليوم، بمقر الصندوق القومي الفلسطيني برام الله