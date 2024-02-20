فيتو أميركي يحبط مشروع قرار يدعو لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك 20-2-2024 وفا- فشل مجلس الأمن الدولي، مجددا، مساء اليوم الثلاثاء، في تبني مشروع قرار يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض "الفيتو".

وصوت لصالح مشروع القرار 13 دولة، في حين امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" لإحباط القرار.

وانطلق اجتماع مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك،

للتصويت على مشروع قرار مقدم من الجزائر باسم المجموعة العربية، حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي، ويجدد دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.

ويؤكد المشروع مجددا التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها.

ويتطلب اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي- المكون من 15 عضوا- تأييد 9 أعضاء على الأقل لمشروع القرار وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية للفيتو. والدول الخمس دائمة العضوية هي: الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، الصين، روسيا وفرنسا.

منصور: يجب أن لا تكون إسرائيل هي المحمية بحق النقض (الفيتو) وإنما الأطفال الفلسطينيون

وشكر المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير رياض منصور، الجزائر على تقدمها بمشروع قرار لوقف إطلاق النار ولأعضاء المجلس الـ13 الذين صوتوا تأييدا للمشروع.

وقال منصور، إن عرض هذا المشروع على المجلس جاء بسب إمعان إسرائيل في اعتدائها رغم شبه الإجماع الدولي لوقف إطلاق النار، ورغم التدابير التي دعت لها المحكمة الدولية ودعت من خلالها لوقف التجويع والتهجير القسري المتكرر.

وأكد أنه منذ آخر جلسة لمجلس الأمن في 31

من الشهر الماضي حتى الآن، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من 26 ألف إلى حوالي 30 ألفا، وهذا يعني أنه في الأيام الـــ20 الماضية قتلت إسرائيل 4 آلاف فلسطيني، وهذا من الآثار المؤسفة للتقاعس الدولي في فرض وقف إطلاق النار.

وأوضح أن استمرار هذا التقاعس يعني استمرار قتل المزيد من الأطفال أو تشويههم وبتر أطرافهم أو موتهم من الجوع والمرض، بالإضافة إلى استمرار خطر التهجير القسري، كما أن استمرار ذلك يعني حرمان كل سكان غزة من الماء والغذاء والمأوى، وهذا يعني أن الأرواح التي كان يمكن أن تنقذ يُضحّى بها.

وأضاف: سمعنا إنذار الأمين العام للأمم المتحدة والمقررين الأمميين ومؤسسات حقوق الإنسان حول العالم، كما سمعنا التدابير التي دعت لها محكمة العدل الدولية، وإسرائيل تنتهك بشكل فج هذه التدابير.

وقال: سيحكم التاريخ على المجلس (مجلس الأمن) حكما شرسا، فالمجلس يقوض مصداقيته في أعين الناس في كل أنحاء العالم.

وقال، واجبنا تجاه شعبنا البحث عن كل سبيل ممكن لوقف العدوان، وسنستغل كل السبل المشروعة في الدفاع عن أهلنا وحمايتهم.

كما طالب المجلس الالتزام بحماية مباديء القانون الدولي بعيدا عن الانتقائية والاستثناء.

وأضاف: سنطالب بمحاسبة إسرائيل، ومطالب المحاسبة لا تتوقف عند مجرد كلمات تتردد في القاعات، وعلينا اتخاذ تدابير فعلية لذلك.

وتابع: نهضت محكمة العدل الدولية بواجبها تجاه دعوة جنوب افريقيا، فمتى سينهض مجلس الأمن لواجباته بالاستجابة لآراء الغالبية المطالبة بوقف إطلاق النار.

وأضاف: "هذا سلوك خطير يوفر الحماية لإسرائيل مع كل ما ترتكبه من جرائم، فيجب أن لا تكون إسرائيل هي المحمية بحق النقض وإنما الأطفال الفلسطينيون، وطالما عجز المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار فلا يعتبر فقط مقصرا في واجبه وإنما هو يمكّن إسرائيل من ارتكاب أفظع المجازر".

الجزائر: الوضع الراهن يفرض على الجميع العمل على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني

وقبل التصويت، قدم المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع عرضا لمشروع القرار، قائلا إنه نتاج مناقشات مستفيضة.

وأكد أن المجلس "لا يستطيع أن يتحمل السلبية" في مواجهة ما يجري في غزة، "ويجب على المجلس أن يتابع تفويضه ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار".

وقال بن جامع: "طوال هذه العملية، سمعنا دعوات لإعطاء الوقت لمسار موازٍ، مع إثارة مخاوف من أن أي إجراء من جانب المجلس من شأنه أن يعرّض هذه الجهود للخطر، ولكن بعد مرور شهر تقريبًا على صدور أوامر محكمة العدل الدولية، لا تزال بوادر الأمل غائبة في تحسين الوضع في غزة".

وأضاف: "الصمت ليس خيارا قابلا للتطبيق. الآن هو وقت العمل ووقت الحقيقة".

وفي كلمته عقب التصويت، قال بن جامع: "لقد كان مشروع القرار هذا يحمل رسالة قوية إلى الفلسطينيين مفادها أن العالم لا يقف صامتا أمام محنتهم؛ لكن مع الأسف فشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها".

وأضاف: "هذا الفشل الذي لا يعفيه من القيام بمسؤولياته ولا يعفي المجموعة الدولية من واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، ولا يعفي سلطات الاحتلال من واجب تنفيذ التدابير التحفظية لمحكمة العدل الدولية".

وتابع: "لقد حان الوقت لكي يتوقف العدوان. ونتمكن من تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة. ومن الواضح أن القرارين 2712 و2720 لم يحققا النتائج المرجوة وأن المساعدات لا تلبي الحد الأدنى للفلسطينيين، وعلينا أن نعترف أن وقف إطلاق النار وحده هو ما يحقق الهدف المنشود".

وأشار بن جامع إلى أن "الوضع الحالي يفرض على الجميع العمل على إعلاء مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد للظلم التاريخي المسلط عليه".

وقال: "إن شعوب منطقتنا كانت ولا تزال تنظر إلى مجلس الأمن، باعتباره عنوان الشرعية الدولية، لكنه مع الأسف خذلها مرة أخرى".

وأضاف بن جامع: "إن رسالتنا اليوم لكم، هي أن على المجموعة الدولية أن تتجاوب مع مطالب وقف القتل الذي يستهدف الفلسطينيين، وذلك من خلال المطالبة بوقف إطلاق النار فورا، وأنه على من يعرقل ذلك أن يراجع سياساته وحساباته لأن القرارات الخاطئة اليوم تحصد منطقتنا والعالم نتائجها غدا، عنفا وعدم استقرار. فاسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتيجة قرارتكم وكيف سيحكم التاريخ عليكم".

وتابع: "قبل أن أختم أقول للجميع، أننا سندفن شهداءنا هذا المساء بفلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل الإسرائيلي من دون حساب ولا عقاب. ستعود الجزائر لتدق أبواب المجلس، وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار فإن لنا نفوسا لا تمل وعزيمة لا تكل".

الولايات المتحدة تقدم مشروع قرار بديل

بدورها، قدمت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، مشروع قرار بديل، زاعمة أن مشروع القرار الجزائري لن يؤدي إلى سلام دائم.

ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، ويرفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين من قطاع غزة، ويعارض تنفيذ إسرائيل هجوم بري على رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت غرينفيلد إلى أن مشروع القرار يجدد التأكيد على الرؤية الأميركية لحل الدولتين.

روسيا: الولايات المتحدة تمنح إسرائيل "رخصة للقتل"

وقال مندوب روسيا السفير فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة الأميركية تواصل منح إسرائيل "ترخيصا للقتل"، مؤكدًا أن

الجزائر عقدت مناقشات بحسن نية لاعتماد مشروع قرارها، لكن واشنطن تواصل إصرارها على عدم تدخل المجلس في الخطط الأميركية، كما استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قرارات مماثلة في الماضي.

وأضاف: "ندعو أعضاء المجلس إلى مواجهة الفوضى التي تمارسها واشنطن"، مشددًا على أن "الرأي العام لن يغفر بعد الآن لمجلس الأمن تقاعسه عن التحرك".

وعقب التصويت، قال مندوب روسيا إن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض مجددا تجاه هذا القرار، مشيرًا إلى أن المسودة الجزائرية كان من الممكن أن تعكس الوضع وأن تنهي عملية محو الفلسطينيين عن أرض غزة، ولكن للأسف هذا هو حق النقض الرابع الذي تستخدمه الولايات المتحدة والذي منع ذلك من الحصول وقوّض مصير آلاف المدنيين في غزة.

وأكد أن مطالبات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار يبقى أساسًا، إلى جانب القرارين الإنسانيين اللذين اعتمدهما المجلس سابقًا، منوهًا أن بلاده حذرت أنه من غير الممكن إيصال المساعدات في ظل رفض الهدنة الإنسانية.

وأضاف أن العالم انتظر خمسة أشهر ومع كل ساعة تمضي يموت ضحايا مدنيون أكثر، مشيراً إلى أن لا بديل فعلي عن مشروع القرار الجزائري الذي نقضته الولايات المتحدة.

الصين: "الفيتو الأميركي" يوجه رسالة خاطئة تدفع الوضع في غزة إلى أوضاع أكثر خطورة

وعقب التصويت، أعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جانغ جون عن خيبة أمل بلاده وعدم رضاها بشأن نتيجة التصويت.

وقال إن ما دعا إليه مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن مجموعة الدول العربية، قائم على أدنى متطلبات الإنسانية وكان يستحق دعم جميع أعضاء المجلس.

وأضاف أن نتيجة التصويت تظهر بشكل جلي أن المشكلة تتمثل في استخدام الولايات المتحدة للفيتو الذي يحول دون تحقيق إجماع في المجلس.

وتابع أن الفيتو الأميركي يوجه رسالة خاطئة تدفع الوضع في غزة إلى أوضاع أكثر خطورة.

وأكد مندوب الصين أنه "بالنظر إلى الوضع على الأرض فإن استمرار التجنب السلبي للوقف الفوري لإطلاق النار لا يختلف عن منح الضوء الأخضر لاستمرار القتل".

فرنسا: الخسائر البشرية والوضع الإنساني في غزة لا يطاق

بدوره، أكد مندوب فرنسا السفير نيكولاس دي ريفيير إن "هناك حاجة ملحة للغاية للتوصل، دون مزيد من التأخير، إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار يضمن في النهاية حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات الطارئة بكميات كبيرة".

وشدد على أن "الخسائر البشرية والوضع الإنساني في غزة لا يطاق ويجب أن تنتهي العمليات (العسكرية) الإسرائيلية"، معربًا عن أسفه لعدم اعتماد مشروع القرار الجزائري.

وأكد أن "حل الدولتين فقط يمكن أن يستجيب لمتطلبات إسرائيل الأمنية وللتطلعات المشروعة للفلسطينيين بإقامة دولتهم".

سويسرا تشدد على مسؤولية مجلس الأمن في حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني

كما عبرت مندوبة سويسرا عن أسفها لعدم اعتماد مشروع القرار، مشددةً على مسؤولية مجلس الأمن في حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين".

وأشارت إلى أن هناك ضرورة لحماية المدنيين في غزة، كما أنه وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة يجب إيصال المساعدات بشكل عاجل دون عوائق للمدنيين.

وأكدت خطورة تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح، معربة عن قلق بلادها من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وشددت على وجوب احترام التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير الماضي.

سلوفينيا: قتل المدنيين في قطاع غزة يجب أن يتوقف

وأكد مندوب سلوفينا أن تصويت بلاده مع مشروع القرار، ينطلق من أن قتل المدنيين في قطاع غزة يجب أن يتوقف.

وأضاف أن "المآسي التي يعاني منها الفلسطينيون أمرٌ لا يمكن أن يواجهه أي كائن بشري"، مشيرًا إلى أن "أي هجوم إسرائيلي على رفح سيكون لها تبعات كارثية وستكون نقطة اللاعودة".

وتابع: "من واجبنا أن نتحرك وآن الأوان لمجلس الأمن أن يضع حدا لهذا الكابوس".

موزمبيق تؤكد معارضتها التهجير القسري للشعب الفلسطيني

وعبر مندوب موزمبيق عن تقدير بلاده للجهود التي بذلتها الجزائر من أجل التوصل للقرار الهادف لوضع حد للمآسي الجمة التي يعاني منها الفلسطينيون بسبب الوضع القائم في قطاع غزة.

وأكد أنه ومن خلال التصويت تأييدًا للقرار، فإن موزمبيق تقف إلى جانب الأسرة الدولية برمتها، في إطار الجهود المبذولة وعلى نطاق واسع لتوجيه نداء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة أن تحترم كافة الأطراف وبشكل صارم واجباتها وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية.

ووجه دعوة للامتثال الكامل للتدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، في إطار المادتين الثانية والثالثة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأكد أن موزمبيق تعارض وبشكل حاسم التهجير القسري للشعب الفلسطيني، لا سيما النساء والأطفال، ووجه دعوة للتطبيق الكامل لقراري مجلس الأمن 2712 و2720.

وحث المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشكل خاص على الاستمرار بالعمل لبلوغ السلام والاستقرار في المنطقة استنادًا لحل الدولتين.

مالطا: دور "الأونروا" أساسي لضمان الاستجابة الإنسانية الفعالة

وقالت مندوبة مالطا إن بلادها أيدت مشروع القرار وتعيد التأكيد مرة أخرى على ندائها لوقف إطلاق نار دائم.

وأضافت: "من المؤسف أن اللجوء لحق النقض منع هذا المجلس أن ينادي لوقف حد لهذا النزاع".

وأعربت عن خشية بلادها من النتائج الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على المدنيين في رفح، مؤكدةً أن سويسرا ترفض وتدين التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة أو إلى خارجه، باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي.

وأكدت أن تدهور الأوضاع الإنسانية وتهديد المجاعة في غزة أمر مقلق للغاية، "وينبغي أن نعالج هذا الموضوع بشكل طارئ، وتيسير الوصول الكامل والآمن والفوري ومن دون أية عوائق للمساعدات الإنسانية"، مشددةً أن دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أساسي لضمان الاستجابة الإنسانية الفعالة.

وأشارت إلى أن "الوضع في الشرق الأوسط يبعث على قلق بالغ"، مؤكدةً أن تطبيق قراري مجلس الأمن 2712 و2720 أمر أساسي وطارئ اليوم أكثر من أي وقت مضى.

كوريا الجنوبية: لا يمكن تجاهل إمكانية وقوع كارثة إنسانية إضافية في رفح

وقال مندوب كوريا الجنوبية إن بلاده صوتت تأييدًا للقرار المقترح من الجزائر، على ضوء الحاجة الطارئة لوقف إطلاق نار إنساني ولوضع حد لمآسي المدنيين في غزة.

وأضاف أنه ثمة أكثر من نصف سكان قطاع غزة متكدسون في رفح، وهناك حالة من الفوضى إزاء الكارثة التي قد تتسبب بها عملية برية إسرائيلية واسعة النطاق، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تجاهل إمكانية وقوع كارثة إنسانية إضافية، ما يزيد من عدد الضحايا.

وأعرب عن أسفه أن الجهود للتأكد من التوصل إلى نتيجة في المجلس أخفقت في التوصل إلى القرار، مؤكدًا أن بلاده تدعم حل الدولتين.

الإكوادور تعرب عن أسفها لفشل المجلس في تبني القرار الجزائري

وقال مندوب الإكوادور إن بلاده صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته الجزائر لأنها تعتبر أنه بات على مجلس الأمن أن يتخذ موقفًا بخصوص الوضع الإنساني المتردي الذي يقع ضحيته آلاف الأبرياء.

وأعرب عن أسفه لفشل المجلس في تبني القرار، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل حتى يتم اتخاذ موقف والعمل بشكل فعال.

المملكة المتحدة تحذّر من أي هجوم إسرائيلي على رفح

وقالت مندوبة المملكة المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، إن المدنيين في غزة يواجهون أزمة إنسانية مدمرة، معربة عن قلق بلادها مما يجري في رفح، حيث ستؤدي أي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة لمخاطر على المدنيين.

ودعت إلى بذل مزيد من الجهود بما يضمن تطبيق حل الدولتين.

سيراليون: مسؤولية مجلس الأمن العمل للحفاظ على السلم والأمن الدوليين

وأكد مندوب سيراليون أن بلاده صوتت لصالح مشروع القرار بسبب ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار إنساني وفوري، ومن مسؤولية مجلس الأمن العمل للحفاظ على السلم والأمن الدوليين .

وشدد على أن وقف إطلاق النار الإنساني وحده سيوقف هذا القتل، وكذلك الكارثة التي تلوح في رفح.

وقال إن بلاده تعتبر أنه وفي غياب أي تغيير في الظروف الإنسانية الخطيرة اليوم في غزة، فإنه من مسؤولية المجلس العمل بالوسائل كافة لوقف عمليات القتل وتدمير البنى التحتية، وإنقاذ الأرواح .

وأضاف: "فشلنا في إتخاذ تدابير يطفئ الأمل الذي علقه علينا الفلسطينيون في قطاع غزة".

اليابان: وقف إطلاق النار أمر إنساني وأساسي

وقال مندوب اليابان إن "أربعة أشهر مرت على حالة الدمار والمآسي في منطقة الشرق الأوسط، ونحن نرى زيادة في مستوى العنف والكوارث الإنسانية التي لا يمكن تصورها، خاصة الوضع في رفح".

وأضاف أن "اليابان تعتبر أن وقف إطلاق النار هو أمر إنساني وأساسي، يجب التوصل إليه بشكل سريع، وذلك لضمان بيئة مؤاتية لتوفير المساعدات الإنسانية"، داعيًا إلى التحرك بشكل فوري لتحقيق ذلك.

وأكد أن اليابان منخرطة بشكل كبير للعمل على وضع حد للعنف، وستستمر بالعمل بشكل بناء مع الأطراف الآخرين للتوصل إلى السلام والاستقرار.

غيانا: "وقف إطلاق النار" هو الفرق بين الحياة والموت لمئات آلاف الفلسطينيين

وعبرت مندوبة غيانا، رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، عن خيبة أملها لأن المجلس لم يتمكن مجددا من وقف إطلاق النار في غزة، مشيرةً إلى أن "وقف إطلاق النار هو الفرق بين الحياة والموت لمئات آلاف الفلسطينيين العالقين في هذه الحرب التي تشهدها غزة".

وأضافت: "لقد قدم وفد الجزائر مشروع هذا القرار بصبر وشفافية وطابع جامع، ولقد استمعنا إلى جميع الأطراف، وكان هناك طلب لإعطاء الوقت الإضافي، مرت أسابيع ثلاثة ومع ذلك نجد أنفسنا في نقطة الصفر، في هذا الوقت قتل في غزة ألفان آخران وجرح الآلاف، وكل مناحي الحياة في غزة تردت، وارتفع مستوى النزوح الداخلي، وهناك أزمة خطيرة تلوح بالأفق، وحالة انعدام الأمن الغذائي لا تزال تتردى، وبحسب التصنيفات الأخيرة، غزة اليوم تشهد أعلى حصة من الأشخاص الذين يواجهون انعدام غذائي مدقع في أي منطقة أو دولة في العالم".

وتابعت أن "الفئات الأكثر ضعفا بمن فيهم الأطفال والمسنون والمرضى، معرضون بشكل كبير لسوء تغذية، كل ذلك يحصل في أحوال جوية باردة، ومع ذلك تبقى الأطراف متعنتة في مواقفها، ولقد سمعنا على سبيل المثال تصميم الحكومة الإسرائيلية على مواصلة العمليات البرية في رفح على الرغم من حثها من قبل عدد من أصدقائها وشركائها والمجتمع الدولي على عدم القيام في ذلك.

وقالت: "نحن نعرف ماذا تعني عملية برية في رفح للأشخاص الذين لجأوا إليها بسبب ما يحصل".

وأشارت إلى أن "أمر محكمة العدل الدولية في الـــ26 من كانون الثاني/يناير يتم التغاضي عنه بشكل كامل أو كأن ليس هناك أي التزام بتنفيذه، وموظفو الأمم المتحدة يواصلون العمل في غزة في ظل هذه الظروف الخطيرة مع قتل عدد غير مسبوق منهم منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، وآليات خفض التصعيد لا يتم احترامها، بالتالي الجميع معرض للخطر ولا مكان آمن في غزة".

وتابعت، مخاطبة أعضاء مجلس الأمن، "ما هي الأمور الإضافية التي نحتاجها حتى نتحرك في غزة، كم شخص يجب أن يقتل، كم شخص يجب أن يُشوّه، نحتاج وقف إطلاق نار الآن، القرارين 2712 و2720 لا يمكن تنفيذهما بشكل كامل في غياب وقف إطلاق نار، كلما طال وصولنا لوقف إطلاق النار فسيتم اعتبار مجلس الأمن متورطا فيما يحصل في غزة".

وختتمت بالقول: "لا يزال حل الدولتين الخيار الأفضل لحل دائم ومستدام للقضية الفلسطينية"، داعيةً مجلس الأمن إلى "التحرك الآن من أجل غزة وفلسطين، واستقرار الشرق الأوسط والمنطقة".

المجموعة العربية ترفض "إزدواجية المعايير" و"سياسيات الانحياز لمخططات الاحتلال"

وفي كلمته باسم المجموعة العربية، شكر مندوب تونس، الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي ساهمت بكل إيجابية وبشكل بناء في مسار المفاوضات بخصوص مشروع القرار وصوتت لصالحه.

وأضاف: "بقدر ما نعرب عن أسفنا لفشل المجلس في اعتماد مشروع القرار، وعجزه مرة أخرى عن الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية باعتباره الجهاز الرئيسي المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، فإن المجموعة العربية تجدد تأكيد تمسكها كما العديد من دول العالم وأعضاء مجلس الأمن والمنظمات الإنسانية والأممية بضرورة إقرار وقف فوري لإطلاق النار ومنع تنفيذ سلطات الاحتلال مخططها الذي يستهدف 1.5 مليون فلسطيني في رفح، ومنع تكرار جرائم التهجير القسري للفلسطينيين وإفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها".

وأكد أن المجموعة العربية تعتبر أنه من غير المقبول وبكل المقاييس أن يظل مجلس الأمن مرتهنًا للحسابات السياسية والمصالح الضيقة في حين تتواصل الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين وتتعمق معاناته ويفقد الآلاف من أبنائه بمن فيهم الأطفال وكبار السن والنساء والمرضى.

وشدد على أن عجز مجلس الأمن عن التكلم بصوت واحد وإعلاء مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والحق في الحياة؛ يوجه مرة أخرى الرسالة الخاطئة للقوة القائمة بالاحتلال ويطلق يدها لتواصل جرائمها، واستهتارها بالشرعية الدولية واعتبار نفسها فوق القانون والمساءلة، كما يعمق أزمة الثقة في مصداقية هذا الجهاز الأممي المهم.

وأكد، رفض المجموعة العربية لسياسات الانحياز لمخططات سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية لها على حساب أرواح الآلاف من الفلسطينيين التي تزهق، وأرضه التي تسرق عن طريق مخططات التهجير والاستعمار.

كما وأكد على لسان المجموعة العربية رفض إزدواجية المعايير التي ساهمت في إطالة أمد القضية الفلسطينية، وفي عدم تنفيذ أي من القرارات الخاصة بها بكل ما رافق ذلك من مجازر وتنكيل بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكات لحقوقه.

وطالب بيان المجموعة العربية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بضمان توفير الحماية للفلسطينيين، وتسريع دخول وإيصال المساعدات الإنسانية دون إعاقة إلى قطاع غزة، تنفيذًا لقراري مجلس الأمن 2712 و2720. وأكدت المجموعة العربية، دعمها الكامل لجهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ ومساعيها للاستجابة للحالة الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع.

وقالت: "لا تفسير للإصرار على رفض اعتماد مشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار وتمكين المجموعة الدولية ومجلس الأمن من التكلم بصوت واحد؛ إلا سعي حكومة الاحتلال لمواصلة عملياتها العسكرية وتنفيذ مخططها الرامي إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم".

وأضافت: "من هذا المنطلق، وإزاء هذا التوجه الذي يهدف إلى تحييد مجلس الأمن ومنعه من تحمل مسؤوليته التي يقرها ميثاق الأمم المتحدة في مثل هذه الأوضاع الكارثية، فإننا نتساءل عن محددات دور المجلس ومتى سيسمح له بالقيام بهذا الدور المفترض، وكم من روح بريئة يجب أن تزهق حتى يتحقق ذلك؟".

وعبر مندوب تونس كذلك عن إدانة المجموعة العربية لاعتداءات السلطة القائمة بالاحتلال المتكررة على أراضي سوريا ولبنان وخرقها لسيادتهما وقتلها للمدنيين الأبرياء، وهو ما يقوض الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: سنستمر في جهودنا للوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني

وفي كلمتها باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعربت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار المقدم من الجزائر والمدعوم من المجموعة العربية، "وتؤيده الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس، لأنه مشروع قرار إنساني في مضمونه ويتسق مع القانون الدولي الإنساني".

وأكدت: "ستستمر دولنا في جهودها في العمل مع الشركاء... لضمان الوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينيين في القطاع ولضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع وحماية المدنيين".

وقالت إن "الظروف بالغة الخطورة حيث تحوّل الوضع في قطاع غزة إلى أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم، فبحسب التقارير الأممية ليس في قطاع غزة مكان آمن

وتقريبا كل سكانه من النازحين معرضون للمجاعة".

ولفتت إلى ان دول مجلس التعاون تحذّر وبلا انقطاع من إزدياد وتيرة الهجمات

العسكرية على القطاع ومضاعفة

عدد

الضحايا، منوهة الى تصريحات عدد من المسؤولين الدوليين الذين أكدوا أنهم لم يشهدوا مثل الوضع الراهن في غزة.

وقالت، إن دول مجلس التعاون تدين بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بشن عملية عسكرية على مدينة رفح جنوب القطاع، وتحذّر من أن هذه التهديدات تنذر بتصعيد مستويات العنف وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تدين محاولات التهجير القسري ومن وقوع كارثة إنسانية جديدة.

كما أعربت عن أسف مجلس التعاون لدول الخليج العربية البالغ والعميق إزاء تعليق بعض الدول المانحة التزامها تجاه الأونروا خاصة، في ظل الأوضاع الإنسانية الخطيرة الراهنة، حيث يعتمد عليها عدة ملايين من الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة، مناشدة هذه الدول استئناف تمويلها للوكالة الأممية حتى لا تتعمق الكارثة الإنسانية الحالية.



وجددت باسم مجلس التعاون، موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر تناشد مجلس الأمن إنقاذ خيار السلام عبر الإنفاذ الفوري لوقف إطلاق النار

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق: "لقد شهدنا مجددا نموذجا صارخا من إزدواج المعايير، فقد أعاق الوفد الأميركي محاولة استصدار قرار من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، رغم تصويت ثلاثة عشر عضوًا من المجلس لصالح مشروع القرار الجزائري المقدم بدعم كامل من المجموعتين العربية والإسلامية في الأمم المتحدة".

وشكر الجزائر وكل من صوت لصالح مشروع القرار، معربًا عن "الإحباط وخيبة الأمل إزاء استمرار عرقلة الولايات المتحدة لمساعي وقف إطلاق النار عبر اضطلاع الجهاز الرئيسي المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين بواجباته".

وأكد أن "مصر هي أحرص الدول على استقرار منطقة الشرق الأوسط، وبينما يتواصل إخفاق مجلس الأمن في إيقاف الحرب ستستمر مصر في تحمل العبء الأكبر سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا جراء الأزمة، ولكنها ملتزمة بالعمل المتواصل على الأصعدة كافة لإيقاف نزيف الدماء والحرب المدمرة، ولاستعادة الأفق السياسي وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على أن مصر تعمل على دفع المساعدات الإنسانية بأقصى سرعة وبأكبر قدر ممكن لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة ولإنقاذ الفلسطينيين من الحصار الجائر المفروض عليهم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لكافة المحاولات الإسرائيلية لفرض التهجير القسري للشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته النبيلة.

وناشد مجلس الأمن وكل القوى الدولية المسؤولة إنقاذ خيار السلام عبر الإنفاذ الفوري لوقف إطلاق النار، مجددًا تحذيره من المخاطر الكارثية المحدقة بالفلسطينيين جراء الخطط الإسرائيلية المعلنة لاقتحام مدينة رفح، إلى جانب استمرار تدهور الوضع الإقليمي جراء استمرار هذه الحرب المدمرة.

المصدر : وفا

