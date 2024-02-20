بمشاركة 12 دولة.. انطلاق الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للسياحة العلاجية بدبي

تعد

الإمارات مركزاً إقليمياً للعلاج الطبي والتجميلي بفضل الرعاية الصحية عالية الجودة،

والأسعار التنافسية، كما تعد وجهة مثالية للمرضى الذين يسعون لتلقي علاجهم في الخارج، حيث تمتد شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء الدولة، وتقدم أفضل خدمات العلاج الطبي.



وانطلقت، أمس، الدورة الأولى

من مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للسياحة العلاجية في فندق موفمبيك -القرهود-دبي، بحضور سالم الدرمكي وكيل وزارة الصحة ووقابة المجتمع، وحضور البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة رئيس المؤتمر، والاستاذ لطفي الخليفي رئيس الشركة المنظمة للمؤتمر .

افتتح

المعرض بمشاركة 12 دولة وحضور نحو 40 مستشفى وشركة سياحة طبية من الإمارات وتركيا وتونس والهند وماليزيا وإسبانيا متنوعة المجالات،

وبحضور أطباء من مختلف التخصصات الطبية في مجالات

العلاج وجراحات

والتجميل وزراعة الشعر.

ويستمر المعرض في استقبال زواره

حتى يوم الغد،

حيث تطرح

عدة مستشفيات مشاركة عروضاً عامة وفرصاً لاستشارات طبية مجانية.

وأوضحت إحصاءات هيئة الصحة بدبي أن معظم السائحين الذين وفدوا إلى الإمارة بهدف العلاج والاستشفاء كانوا من الدول الآسيوية بنسبة 38% تليها دول أوروبا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 24% والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22%، وأشارت إلى أن 55% من السائحين الصحيين الدوليين كانوا من الذكور و45% من الإناث.

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