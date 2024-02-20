حقق مع النصر العديد من الإنجازات.. وفاة الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز

توفي الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز 79 عامًا، اليوم (الثلاثاء)، بعد صراع طويل مع المرض، بعد أن ارتبط اسمه طويلاً بنادي النصر لاعباً وإدارياً وعضو شرف، لأكثر من 5 عقود.

وسيصلى عليه يوم غدٍ (الأربعاء)، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

وعرف الأمير ممدوح بن سعود بعشقه الكبير لنادي النصر على مر تاريخه، بعد أن وجد داخل النادي منذ فترة شبابه لاعباً في صفوف الفريق الأول، وبعدها اتجه إلى الأعمال الإدارية، ليتولى منصب مدير الكرة، قبل أن يجدد الوفاء للنادي العاصمي بصفته أحد أعضاء الشرف الداعمين للكيان.

وارتدى الأمير ممدوح بن سعود قميص النصر لاعباً خلال الفترة من 1968 وحتى 1976، محققاً عدداً كبيراً من البطولات والألقاب، من بينها كأس الملك وكأس ولي العهد والدوري، قبل أن يعتزل كرة القدم ويتولى منصب مدير الكرة بنادي النصر في أكثر من فترة.

ولم يبتعد الأمير ممدوح بن سعود عن النصر أبداً حتى بعد رحيله عن اللعب والمناصب الإدارية، ليستمر عضو شرف داخل النادي، ليظل محباً وداعماً دون توقف، سواء داخل الملاعب وخارجها.

وابتعد الأمير ممدوح بن سعود عن الوسط الرياضي خلال السنوات الأخيرة بسبب ظروف مرضه، قبل أن توافيه المنية، صباح اليوم (الثلاثاء) الموافق 20 فبراير 2024، عن عمر 79 عاماً.

ونعى الديوان الملكي السعودي الأمير ممدوح، وصدر عن الديوان الملكي اليوم بياناً جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 11 شعبان 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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