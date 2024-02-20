عبد الملك جاني: «رمضانية الشارقة لكرة الصالات» دعوة مفتوحة للتكاتف المجتمعي

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عن إقامة بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات، برعاية مجلس الشارقة الرياضي وستكون المشاركة مفتوحه لكافة فئات المجتمع على مستوى الفرق واللاعبين المواطنين والمقيمين من الجاليات للمشاركة ضمن أجواء التقارب والتكاتف المجتمعي في الشهر الفضيل، وتعبيراً عن الأخوة والعلاقات الراسخة بين أبناء الوطن الغالي الذي يحتضن الجميع من مختلف الجنسيات بروح الألفة والمحبة انتهاجاً للتسامح الذي رسّخته القيادة الرشيدة.

تم تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وفيصل عبد الله مدير البطولة، إلى جانب اللجان الفنية والتسويقية والإعلامية وستحدد مكان إقامة البطولة خلال الأيام المقبلة، وسيكون باب التسجيل للمشاركة متاحاً عبر التواصل مع اللجنة التنفيذية في مقرها بمنطقة الغبيبة بالشارقة.

من جانبه، أكد عبدالملك محمد جاني، أن البطولات الرمضانية لكرة الصالات تأتي ضمن الخطط التوسعية من أجل انتشار اللعبة التي تسير بخطوات واثقة إلى الأمام وتحقق نتائج طيبة وتحظى بالإقبال الكبير، وأضاف: نحرص على الارتقاء بمستوى اللعبة التي تحظى بتجاوب كبير من لاعبي كرة القدم المواطنين والمقيمين خصوصاً في الشهر الفضيل، باعتبارها أكثر الألعاب ممارسة في كل الأوقات ونتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة والجهات الراعية الداعمة للبطولة بصفة خاصة واللعبة بصفة عامة.

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