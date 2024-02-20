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اتحاد الإمارات للتنس ورابطة لاعبات التنس المحترفات ينظمان ورشة تدريبية للأطفال

2/20/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس عن تنظيم ورشة تدريبية، أمس الثلاثاء، على هامش الفعالية، بمشاركة النجمتين غابرييلا دابروفسكي، وإيرين روتليف، حاملتي لقب منافسات الزوجي في بطولة أمريكا المفتوحة. وتأتي الورشة بتنظيم من اتحاد الإمارات للتنس، ورابطة لاعبات التنس المحترفات، واستهدفت الجيل المقبل من لاعبي التنس في دولة الإمارات.

وجرت الورشة التدريبية بمشاركة أكثر من 20 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات قادمين من مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث حصلوا على فرصة تعلم مهارات التنس من اللاعبتين المحترفتين.

وقالت روتليف: «أتذكر عندما كنت طفلة أنني استمتعت للغاية بممارسة التنس مع لاعبين محترفين، وهو ما دفعني لخوض هذه التجربة مع الأطفال، كما أننا نسعى إلى تعزيز انتشار رياضة التنس في مختلف أنحاء العالم، حيث إن تدريب الأطفال هو الطريقة الأمثل لذلك».

وبدورها قالت دابروفسكي: «أنصح الأهالي بعدم تخصيص أطفالهم برياضة محددة في مراحل طفولتهم المبكرة، بل يتعين عليهم تجربة أكبر عدد ممكن من الرياضات لتطوير قدراتهم البدنية، كما أوصي بتعويد الأطفال على منافسات الزوجي منذ طفولتهم، لأن ذلك يساعدهم على التطور كلاعبين، ويدعم نموهم على الصعيد الشخصي».

وتأسس اتحاد الإمارات للتنس في عام 1983، بهدف الترويج لهذه الرياضة في جميع أنحاء دولة الإمارات، ودعم المواهب الوطنية، والإشراف على تنظيم جميع بطولات وفعاليات التنس الوطنية والدولية في دولة الإمارات.

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