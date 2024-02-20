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تعاون إماراتي عماني لتطوير بناء الأجسام

2/20/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والدكتور سالم البحري رئيس اللجنة العمانية لبناء الأجسام سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرة للعمل على تطوير رياضة بناء الأجسام بين الإمارات وسلطنة عمان، وذلك خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين في مقر الاتحاد في دبي أول من أمس.

وتم التطرق إلى التعاون المشترك في النهوض برياضة اللياقة البدنية وأهمية تبادل المشاركة والخبرات في البطولات التي تنظم في البلدين، ومنها في بناء الأجسام للاستفادة من خبرة البطولات الدولية التي نظمت في الإمارات، فضلاً عن التعاون في جانبي تطوير الحكام والقوة البدنية لما تتمتع به بناء الأجسام الإماراتية من خبرات عالمية.

ووجه الضيف العماني الدعوة للشيخ عبدالله الشرقي لحضور حفل افتتاح بطولة عمان الدولية الـ 19 لبناء الأجسام.
ورحب الشيخ عبد الله الشرقي بالحضور وشكرهم على هذه المبادرة التي تصب في مصلحة اللعبة.

وجرت المباحثات بحضور علي بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ومحمد عبد الرحيم المري الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة فيصل الغيص الزعابي، وأحمد بن ظبوي الفلاسي، وعبدالرحمن العوضي، وأحمد جوهر.

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