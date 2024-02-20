18 لاعباً في قائمة أشبال اليد استعداداً لـ «الألعاب الخليجية»

يواصل منتخب أشبال كرة اليد تدريباته اليوم في صالة نادي شباب الأهلي بدبي في إطار استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024 والتي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل وحتى 2 مايو.

وكانت لجنة المنتخبات في اتحاد اللعبة برئاسة فيصل الطواش قد أعلنت عن ضم 18 لاعباً من هذه الفئة السنية مع الإعلان عن الجهازين الفني والإداري للمنتخب الذي يقوده المدرب الوطني خالد أحمد البلوشي ومساعديه إبراهيم الأميري وطارق البلوشي وخميس السويدي مديراً للمنتخب.

اللاعبون

وضمت قائمة الأشبال كلاً من اللاعبين: حمد سيف العود وعبدالله العبيدلي وإبراهيم العشر وعمر السلمان وعبدالرحمن البلوشي وحمدان النعيمي ومنصور عبيد القرص من الشارقة، وموسى الأسود وعمر البلوشي وعبدالله البدواوي من شباب الأهلي، وراشد المهيري من الوصل، وخليفة الحمادي من البطائح، والحسين الشدادي والحسن الشدادي وأبوبكر الجابري من الجزيرة، وخالد السعدي من العين، ومحمد سعيد وناصر الصفار من النصر.

19

ناشئاً

كما أعلن اتحاد اليد تشكيل منتخب الناشئين، للمشاركة في البطولة الآسيوية في إيران خلال شهر أغسطس المقبل والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين، وضمت القائمة الأولية 19 لاعباً من فئة الناشئين وهم: راشد القرض ومحمد المازمي ومسعود الياسي ومانع الكتبي وسعيد آل علي من الشارقة، وعبدالله الفلاسي وعبدالرحمن المدني ونواف خالد من شباب الأهلي، وجاسم النوبي وحمدان الحصاي ومحمد المزروعي وأحمد لنجاوي من الوصل، وعلي توفيق وسعود الشرهان ومحمد الزعابي من اتحاد كلباء، وخالد مبخوت من الجزيرة، وعلي الخزيمي من خورفكان، ومايد صنقور من النصر.

إعداد مبكر

وأكد فيصل الطواش رئيس لجنة المنتخبات والمدربين أن التدريبات ستتواصل على مدار الأسبوع وبمعدل 3 أيام أسبوعياً لكل منتخب من الأشبال والناشئين، وأوضح أن هذه الاستعدادات تأتي للمشاركة في الدورة الخليجية بالإمارات بمشاركة منتخب الأشبال مواليد تحت 2006، والمشاركة في البطولة الأسيوية في إيران خلال شهر أغسطس بمنتخب الناشئين.

وأشار الطواش إلى أن عدداً من لاعبي منتخب الأشبال سيتم ضمهم إلى منتخب الناشئين للمشاركة في البطولة الأسيوية، وأضاف إن الآمال معقودة على المنتخبين لمستقبل أفضل للعبة والدولة مستقبلاً، وختم بتقديم الشكر لإدارة نادي شباب الأهلي بتوفيرهم متطلبات الإعداد للمنتخبين على أرض ملاعبهم.

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