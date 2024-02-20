شباب الأهلي يغادر غداً إلى السعودية لمواجهة الخليج في سوبر اليد

تغادر بعثة شباب الأهلي لكرة اليد ظهر غد الأربعاء، مطار دبي متوجهة إلى السعودية، حيث سيواجه فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي نظيره فريق الخليج السعودي في الخامسة مساء بعد غد الخميس على أرض صالة وزارة الرياضة بالدمام في لقاء يتوقع أن يكون ماراثونياً في سعي الفريقين للفوز بكأس السوبر الإماراتي السعودي لرجال اليد بنسخته الأولى.

ويمثل نادي شباب الأهلي أندية الإمارات في النسخة الأولى للبطولة، بوصفه وصيفاً لكأس السوبر الإماراتي للموسم 2023/ 2024، وسيواجه فريق الخليج بصفته بطلاً لكأس السوبر السعودي لكرة اليد. ويأتي الاتفاق على السوبر بعد نجاح تجربة السوبر الإماراتي البحريني والذي وصل إلى نسخته السادسة، وتجمع المباراة بين بطل السوبر في البلدين.

تفاؤل

من جانبه، قال عمر أحمد مساعد مدرب شباب الأهلي لكرة اليد، إن فريقه جاهز للحدث وبطموحات وآمال تحقيق التتويج بكأس النسخة الأولى للبطولة، ولم يخفِ أن فريقه سيلعب على أرض ووسط جماهير فريق كبير بحجم الخليج السعودي صاحب الإنجازات الخليجية والآسيوية، واستطرد قائلاً العزيمة والإصرار لدى لاعبينا متوافرة بصورة كبيرة وسط قناعة الجميع بالتمثيل المشرف لدولة الإمارات واللعبة فيها، وأضاف: فريقنا مكتمل الصفوف لحد مقبول رغم بعض الإصابات خلال مباريات الموسم والتي أكد خلاله فريقنا المنافسة على صدارة جميع البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات لليد، وختم نأمل أن يقدم الفريقان أداء يرقى لطموحات الجميع ويعكس المستوى الفني الذي وصلت إليه اللعبة بمنطقتنا.

البعثة

تضم بعثة شباب الأهلي 22 فرداً من الأجهزة الفنية والإدارية وهم كل من سلطان حمزة مدير الفريق، ووليد بن عمر مدرباً، وعمر أحمد مساعد المدرب، وإسكندر العياشي أخصائي العلاج الطبيعي، وهشام فليغة مدرب الحراس، وسولفاكير سليمان عامل مهمات و16 لاعباً: مرزوق أحمد، ويوسف بلال، ومحمد جمعة، وعبدالرحمن خميس، ومحمد يوسف، وأحمد عيسى، وحمد إسماعيل، وجمعة خميس، وسالم جمعة، وطارق جمعة، وعمر خليفة، وراشد فرامرز محمدي، وريان بن محمود، وفارس أحمد، وعبدالرحمن محمد، واكسو مارغويس.

اتفاقية

وقع الاتحادان الإماراتي والسعودي اتفاقية السوبر بين البلدين خلال شهر نوفمبر 2022، ممثلاً في نبيل عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لليد وفاضل بن علي النمر رئيس الاتحادين السعودي والعربي لليد على هامش نهائي كأس الإمارات للرجال، وتم الاتفاق على إقامة أول نسخة في موسم 2023-2024، في السعودية والثانية في الإمارات ثم التناوب في إقامتها بين البلدين.

يذكر أن الخليج السعودي فاز بلقب بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد الأخيرة بالكويت بعد تغلبه بالمباراة النهائية على العربي القطري، وتأهل إلى بطولة العالم للأندية أبطال القارات «سوبر جلوب»، كما يسيطر على البطولات المحلية في المملكة العربية السعودية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز