كريسبو: عازمون على الذهاب إلى أبعد مرحلة بدوري أبطال آسيا

عبر المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، عن فخره واعتزازه بوجود فريقه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، وأكد أنهم عازمون على المضي قدماً، والذهاب إلى أبعد مراحل المسابقة لكتابة التاريخ، واستعادة مجد العين القاري.

ليست سهلة

وقال كريسبو، الذي كان يتكلم في المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة العين وناساف كارشي الأربعاء في إياب ثمن نهائي أبطال آسيا: «المباراة بالطبع لن تكون سهلة، ولكن فرصتنا كبيرة في بلوغ المرحلة التالية، بعد نتيجة التعادل السلبي، التي عدنا بها من كارشي بأوزبكستان، خصوصاً ونحن نلعب بأرضنا ووسط جمهورنا، كما نخوض اللقاء بمعنويات عالية، بعد فوزنا في مباراة الديربي أمام الوحدة، وتأهلنا إلى ربع نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة، وعلينا أن نكون في أتم الجاهزية، والتركيز لنحقق النتيجة المطلوبة ونسعد جمهورنا».

وقلل المدرب الأرجنتيني من تأثير ضغط المباريات، الذي يواجه العين كونه يلعب مباراة كل ثلاثة أيام، ولا خيار أمامه سوى الفوز، وقال: «هذا قدر الأندية الكبيرة، فنحن ننافس على أربع بطولات، وعلينا أن نواصل كفاحنا، وأن نتعامل مع أجندة الموسم كما ينبغي، لأن العين نادٍ كبير، له تاريخه على المستوى المحلي والقاري والدولي، وشخصياً أثق بقدرة لاعبي فريقي على تجاوز مختلف التحديات بنجاح يليق بالعين وتاريخه».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز