«القوز للإطفاء» يتوج بذهبية بطولة مدير عام الدفاع المدني للكروسفیت 2024



اختتمت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي «بطولة المدير العام للكروسفیت 2024»، والتي نظمها مركز دفاع مدني القصیص، برعاية الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك سط أجواء مفعمة بالحماس والحيوية، وبهدف تنمية قيم الترابط والتلاحم والتآلف بين منتسبي الدفاع المدني دبي، وبمشاركة أكثر من 34 فريقاً يمثلون مختلف الإدارات والمراكز.

عقب انتهاء المنافسات، توج اللواء خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي الفرق الفائزة، وجاء في المركز الأول مركز القوز للإطفاء، ونال لقب الوصيف مركز مزهر للإطفاء، وحل في المركز الثالث مركز إكسبو للإطفاء.

من جانبه، هنأ اللواء خبير علي حسن المطوع، جميع الفرق الفائزة في البطولة، مشيداً بمستوى اللياقة العالي الذي يتمتع به منتسبو الإدارة العامة، موضحاً أن اللياقة البدنية العالية، والصحة الذهنية للفرد هما أفضل عاملين يرفعان من معدل الاستجابة للحوادث؛ فالمهام التي يتوجب على الإطفائيين القيام بها وقت الحوادث ستحقق أرقاماً قياسية في حال كان الأفراد على أتم الاستعداد الذهني والبدني.

كما ثمّن اللواء خبير علي حسن المطوع، دور الفريق خبير راشد ثاني المطروشي على دعمه للبطولة في نسختها الثالثة وارتفاع قيمة الجائزة الكبرى إلى 100 ألف درهم؛ لتكون حافزاً للموظفين على التنافس والتحدي.

حملت البطولة في هذه النسخة صورة مصغرة وأقرب لطبيعة عمل الإطفائي الذي يقوم بمهام بدنية وذهنية في آن واحد وقت الحوادث والمهام الصعبة، وذلك ضمن 5 تحدیات تمحورت حول سرعة اتخاذ القرار وقوة الحركة الجسدية، حیث توجب على الفریق الفائز إنجازها في أسرع مدة زمنیة لا تقل عن 15 دقیقة.

كما استهدفت بطولة المدير العام للكروسفيت أكبر عدد من الإدارات ومراكز الدفاع المدني لترفع من جاهزية الأفراد على مدار العام وتنمي مهاراتهم الفكریة والعضلیة، وتعزز مبادئ الوحدة والعمل الجماعي وإضفاء روح التنافس بین الموظفین؛ فالهدف الأسمى من عمل الإطفائي هو حماية نفسه من المخاطر حتى يتمكن من حماية الآخرين.

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