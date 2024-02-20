فريق الإمارات يفوز بلقب المرحلة الثانية من طواف الإمارات



فاز فريق الإمارات بلقب المرحلة الثانية من طواف الإمارات 2024، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي يقام في نسخته السادسة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة نخبة من الدراجين العالميين.

وحسم فريق الإمارات مرحلة (بريسايت) ضد الساعة، التي أقيمت اليوم ، على مسار جزيرة الحديريات للدراجات الهوائية بأبوظبي، وجاء فوز الفريق ، بفضل تألق دراجيه الأمريكي براندون ماكنولتي، والاسترالي جاي فاين، والدانماركي ميكيل بيرج، حيث سيطر الثلاثي على المراكز الثلاثة الأولى للسباق، ليحقق الفريق قفزة كبيرة في طريقه للمنافسة على لقب الطواف للمرة الثالثة.

وسجل الأمريكي براندون ماكنولتي أسرع زمن خلال السباق البالغ مسافته 12.1 كلم، وقطع مسافة السباق في 13 دقيقة و27 ثانية، بفارق ثانيتين عن زميله في الفريق الأسترالي جاي فاين، و4 ثوان عن ميكيل بيرج الذي أنهى المرحلة في المركز الثالث، وبفارق كبير وصل إلى 14 ثانية بين ماكنولتي والنرويجي توبياس فوس صاحب المركز الرابع.

وحصل ماكنولتي على القميص الأحمر لمتصدر طواف الإمارات، وانتزع الصدارة من البلجيكي تيم ميرلير بطل المرحلة الأولى، حيث بلغ توقيت الدراج الأمريكي 3:23:22 ساعات بعد مرور مرحلتين من السباق، يليه زميليه في فريق الإمارات جاي فاين وميكيل بيرج في المركزين الثاني والثالث في الترتيب العام للطواف.

كما حصل ماكنولتي على القميص الأخضر متصدر الطواف بالنقاط عقب نهاية المرحلة الثانية، ورفع رصيده إلى 20 نقطة بالتساوي مع تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب، ونال البلجيكي ايلان فان فيلدر دراج فريق سودال كويك ستيب القميص الأبيض لأفضل دراج شاب، بينما احتفظ البريطاني مارك ستيوارت دراج فريق كوراتيك بالقميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

توّج الفائزين بقمصان المرحلة الثانية، الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والنخيرة الخيلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، والدكتور عادل الشارجي الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لبالمز الرياضية، وحسين خانصاحب مدير إدارة الهندسة البحرية، وإسلام ياسر مسؤول مبيعات الأسطول والشركات في بن حمودة.

وقال الدراج براندون ماكنولتي:" سعيد بالفوز بالمرحلة الثانية لطواف الإمارات٠ أعتقد أن الفريق ظهر بأداء استثنائي هذا اليوم، وتمكنا من تتويج مجهودنا بالمراكز الثلاثة الأولى للسباق".

وأضاف:" دخلت في وقت مبكر للسباق، ومرحلة ضد الساعة صعبة، والتي تتطلب مجهوداً مضاعفاً، استفدت من قرار الفريق بالدخول المبكر للتغلب على سرعة واتجاه الريح، وأثمرت الخطة المثالية عن الفوز، إنه أول فوز لي مع فريق كبير مثل فريق الإمارات، وأتطلع إلى المراحل المتبقية في الطواف".

من جانبه ، أعرب ماورو جيانيتي المدير الرياضي لفريق الإمارات عن ارتياحه للنتيجة التي حققها الفريق في المرحلة الثانية، وقال:" نمتلك دراجين رائعين في الفريق، والثلاثي ماكنولتي وفاين وبيرج بذلوا مجهوداً كبيراً، واستطاعوا تحقيق نتيجة ممتازة تساعد الفريق لتحقيق هدفه بحصد لقب طواف الإمارات على أرض الفريق".

وأضاف:" استثمرنا في السنوات الأخيرة بصورة جيدة للغاية في التكنولوجيا والاستخدام الجيد للبيانات لبناء فريق قوي، ونجحنا في ذلك إلى حد بعيد مما وضع الفريق في مكانة متميزة بين الفرق العالمية".

وأكد ماورو جيانيتي أن الفريق درس وضع الرياح خلال المرحلة الثانية ولذلك تقرر الدفع بالدراج براندون في وقت مبكر، وقال:" أعتقد أنه كان خياراً جيداً لأن الرياح لم تكن جانبيه في هذا الوقت، براندون كان في حالة مميزة ونتطلع لظهوره بشكل أقوى في المرحلة الثالثة الجبلية في رأس الخيمة".

وتقام غداً المرحلة الثالثة مرحلة رأس الخيمة لمسافة 176 كلم، وتمثل المرحلة الأولى من مرحلتين جبليتين ضمن طواف الإمارات، وتنطلق من جزيرة المرجان باتجاه الداخل بإمارة رأس الخيمة ثم العودة إلى الصحراء والمرور عبر مطار رأس الخيمة، ثم الاتجاه مباشرة للجزء الأخير من السباق وهو مرحلة تسلق إلى قمة جبل جيس، وتبلغ مسافة التسلق لجبل جيس نحو 20 كيلومترا بانحدارات تقدر بنسبة ما بين 5% إلى 7% في الكيلومترين الأخيرين من السباق.

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