تغريم مدرب شيفيلد يونايتد عقب انتقاد حكام بسبب شطيرة



أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد مبلغ 11500 جنيه إسترليني (14537 دولارا) بسبب تصريحات أدلى بها بشأن حكام مباراة فريقه في الهزيمة أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الشهر الماضي.

وكان وايلدر في غاية الاستياء من القرارات التحكيمية خلال الخسارة 3-2، وأشار في تصريحاته عقب المباراة إلى أن الحكام يتخذون قرارات ضد فريقه.

كما اتهم مساعدا للحكم بعدم الاحترام لاستمراره في تناول شطيرة بينما حاول وايلدر التحدث إلى الحكم توني هارينجتون بعد المباراة.

وتم اتهام وايلدر بانتهاك المادة "ئي 3.1" فيما يتعلق بتصريحاته عقب المباراة التي قال الاتحاد الإنجليزي إنها تشكل "سلوكا غير لائق بما أنها تشير ضمنيا إلى التحيز أو تهاجم نزاهة الحكم أو الحكام بشكل عام أو الإضرار بسمعة اللعبة".

وذكر بيان الاتحاد الإنجليزي أن وايلدر قبِل الاتهامات الموجهة إليه وأن لجنة تنظيمية مستقلة فرضت الغرامة.

وشعر وايلدر بالغضب بعدما اضطر حارس مرمى الفريق إيفو جربيتش للخروج بسبب ارتجاج في المخ إثر التحام مع جون-فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس الذي لم يحصل على إنذار.

وقال وايلدر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "هذا أداء آخر سخيف من الحكم. قال لي حكم من الدوري الإنجليزي الممتاز وكان صادقا للغاية ‭‭'‬‬استعد لأن كل قرار متقارب سيتخذ ضدك، كل (قرار) تتساوى فيه الفرص بنسبة 50 إلى 50 سيكون ضدك‭‭'‬‬".

"كل قرار صعب يكون ضدنا. أنا لا أنظر إلى آخر عشر مباريات فقط، الأمر يتعلق بفترة أطول، من قبل أن أحضر إلى هنا.

"ربما يكون التفكير (الخاص بالحكام) هو ‭‭'‬‬لن يستمروا لوقت طويل في هذه الدرجة (الدوري الممتاز)، وربما أقوم بالتحكيم للفريق الآخر في العام المقبل، لذلك لا أود إحباط الكثير من الناس‭‭'‬‬".

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الأخير في الدوري برصيد 13 نقطة من 25 مباراة.





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