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روسيا تنفي المزاعم الأمريكية بالتخطيط لنشر أسلحة نووية في الفضاء

2/20/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنه يعارض نشر أسلحة نووية في الفضاء كما نفى وزير الدفاع بشكل قاطع أي خطط لمثل هذا النشر.

وقال مصدر مطلع لرويترز، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة أبلغت الكونغرس وحلفاءها في أوروبا بمعلومات استخباراتية جديدة تتعلق بقدرات نووية روسية ومحاولات لتطوير أسلحة سيجري نشرها في الفضاء.

وذكر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن مزاعم الولايات المتحدة بشأن النوايا الروسية تهدف إلى تخويف المشرعين الأمريكيين ودفعهم إلى تخصيص أموال إضافية لمواجهة روسيا.

وأضاف بوتين أن أنشطة روسيا في الفضاء لا تختلف عن أنشطة الدول الأخرى، ومن بينها الولايات المتحدة.

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