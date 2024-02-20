المبعوث الأمريكي ماكغورك في المنطقة لبحث مسألة الرهائن ورفح

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن المبعوث الأمريكي بريت ماكغورك سيسعى هذا الأسبوع خلال زيارته للشرق الأوسط إلى مناقشة مساعي التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن والضغط من أجل الحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن الهجوم على رفح.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن بريت ماكغورك، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيجري محادثات الأربعاء في مصر والخميس في إسرائيل.

وتأتي الزيارة بعد أن توسطت قطر ومصر في اقتراح بإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في إسرائيل في 7 أكتوبر مقابل وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال كيربي للصحافيين إن ماكغورك سيجري محادثات "لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل لاتفاق بشأن الرهائن".

رفضت إسرائيل الدعوات المتكررة لعدم اجتياح مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة حيث يتكدس نحو 1,4 مليون فلسطيني، معظمهم نازحون يعيشون في خيام بالية.

وقال كيربي إن ماكغورك سينقل مخاوف الرئيس جو بايدن بشأن تنفيذ عملية في رفح من دون حماية المدنيين، مضيفا "في ظل الظروف الحالية، وبدون مراعاة سلامة وأمن هؤلاء اللاجئين بشكل صحيح، ما زلنا نعتقد أن تنفيذ عملية في رفح سيكون كارثة".

تحدث كيربي عن رحلة ماكغورك في معرض دفاعه عن الفيتو الأمريكي ضد دعوة مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة تماشيا مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لذلك.

وقال "أعتقد أن معظم الناس في جميع أنحاء العالم يرغبون في رؤية هؤلاء الرهائن في منازلهم مع عائلاتهم. وإذا صوتنا للتو ووافقنا على هذا القرار، فإن فرص القيام بذلك ستنخفض إلى حد كبير".

اندلعت الحرب بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق في 7 أكتوبر أدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.

كما احتجز مقاتلو حماس نحو 250 رهينة، ما زال 130 منهم في غزة، وبينهم 30 يعتقد انهم توفوا، بحسب إسرائيل.

وأدت الحملة الانتقامية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 29 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لآخر إحصاء صادر عن وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.





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