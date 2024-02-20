«تعاونية الاتحاد» تخفض أسعار 4000 سلعة خلال رمضان

أعلنت تعاونية الاتحاد عن إطلاقها حملتها الرمضانية لعم 2024 لتخفيض أسعار أكثر من 4000 سلعة غذائية وغير غذائية واستهلاكية أساسية خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته تعاونية الاتحاد في مقر إدارتها بالورقاء سيتي مول للإعلان عن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، بحضور سعادة محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد والدكتور سهيل البستكي مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وممثلي وزارة الاقتصاد ودبي للاقتصاد والسياحة.

وقال محمد الهاشمي إن التعاونية رصدت مبالغ مالية عالية لحملة شهر رمضان المبارك الترويجية لتخفيض أسعار 4000 سلعة غذائية واستهلاكية سيتم بيع قسم كبير منها بأسعار الجملة، فضلاً عن حملة تثبيت الأسعار التي ما زالت التعاونية مستمرة فيها.

وأضاف أن التعاونية خصصت لعروض رمضان 11 حملة ترويجية مختلفة ومتنوعة، منها حملة "تسوق واربح" التي تخول المتسوقين الفوز بــ 14 سيارة عند التسوق بقيمة 200 درهم، سواء من الأفرع أو المحلات في مراكزها التجارية. وستقوم التعاونية بإطلاق عروض جديدة أسبوعياً لمختلف الفئات على سلع ومنتجات مختارة، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، والأجهزة التكنولوجية، والأدوات المنزلية، إذ عملت على تعزيز مخزونها من المنتجات لتلبية الطلب المتزايد طوال شهر رمضان من المستهلكين على المنتجات.

وتابع أن الحملة ستكون متاحة في جميع الفروع والمراكز التجارية التي تتبع للتعاونية والمنتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي والبالغة 27 فرعاً و7 مراكز تجارية، بالإضافة إلى الموقع والمتجر الذكي، مشيراً إلى أن هذه الحملات الرمضانية انطلقت بالفعل منذ بداية شهر فبراير، ومستمرة لبعد عيد الفطر السعيد، بعروض وخصومات متباينة ومتفاوتة مميزة، إذ أنها تتماشى مع الأهداف الأساسية للتعاونية المتمثلة في خلق سوق استهلاكي متميز في أسعاره وخدمته وجودته عن باقي المناطق لمحيطة به.

وبين أن حملات رمضان تشتمل على العديد من الحملات الترويجية التي تصل نسبة الخصومات فيها إلى 75%، مشيراً إلى أن حملة شهر رمضان تتوافق مع حملات وعروض التعاونية الترويجية التي تطلقها على مدار العام ولكنها تعتبر استثنائية لتخفيف العبء عن المستهلكين، لافتاً إلى أن التعاونية ستحرص على توفير السلع المدرجة ضمن العروض بكميات كبيرة وبجودة عالية وأسعار تنافسية، حيث تشمل العروض الترويجية السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية والتي منها الأرز واللحوم والدواجن والأغذية المعلبة والفواكه والخضروات ومنتجات رمضان الخاصة وغيرها من المنتجات والسلع الأخرى.

وأشار إلى أن حملة شهر رمضان لهذ العام تتضمن منتجات عدة مع مراعاة التنوع الثقافي والسكاني في الدولة، حيث ستشتمل الحملة على منتجات متنوعة تلبي احتياجات كافة الجاليات الموجودة في الدولة، إذ أن جميع العروض لن تمس جودة ومعايير ومواصفات المنتجات والسلع المشمولة بالحملة.





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